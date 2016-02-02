Karşıyaka'ya son gün şoku!

İZMİR - Karşıyaka'nın kadrosuna katmak istediği Toto Tamuz, ara transfer döneminin son günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Yönetim, golcü futbolcuya imza attırmak için eski antrenörlerden Yüksel Can'ın 100 bin TL'lik alacağını ödeyip transfer yasağını da kaldırdı. Tüm belgeler hazırlandıktan sonra imza aşamasına gelinirken, ilk etapta 150 bin Euro isteyen Nijerya asıllı İsrailli futbolcu, iddiaya göre rakamı 2 katına çıkardı.

Menajerlik masraflarıyla birlikte Tamuz'un yarım sezonluk maliyeti 580 bin Euro'ya ulaşınca transferden vazgeçildi. Toto Tamuz'un yerine gece geç saatlerde Erciyesspor'dan Eldin Adilovic'le temas kuran Karşıyaka, bu oyuncunun da menajeriyle anlaşamayınca forvete istediği takviyeyi gerçekleştiremedi.

Daha önceden anlaştığı kaleci Özkan ve ort saha Mahmut Temür'e lisans çıkaran Karşıyaka, kalecilerden Ersin Aydın'ı Konya Anadolu Selçukspor'a, sol kanat Ali Kemal'i ise Bugsaşspor'a kiraladı. Sezon başında farklı takımlara kiralık giden Bartu, Battal, Harun ve Metin ise altyapıya döndü.

ERGİN BAYTAR VE MEHMET ELDE KALDI

Ara transferde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Karşıyaka'da kulüp bulmaları istenen Engin Baytar ve Mehmet Akgün, ayrılmak için alacaklarını talep edince takımda kaldı. Sözleşmeleri feshedilemeyen 2 oyuncunun, U21 takımı ile çalışacağı açıklandı.

Engin ve Mehmet, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TF) gönderilecek 23 as, 2 altyapı oyuncusunun bulunduğu lig kadrosunda yer almayacak. Kiralık gönderilmesi planlanan kaleci Erhan da kulüp bulamayınca elde kaldı

Karşıyaka, ara transferde toplam 15 futbolcu transfer ederek 13 isimle vedalaştı. Ergin KARATAŞ (DHA)