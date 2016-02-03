Leicester City'nin liderlik keyfi

LONDRA - Aralık ayında Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a 1-0 yenilerek bu sezon ligdeki ilk deplasman yenilgisini alan Leicester City, rövanş maçından rakibini puansız gönderdi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi rekortmen futbolcusu Jamie Vardy'nin 60 ve 71. dakikalarda attığı gollerle kazanan ev sahibi ekip, puanını 50'ye yükseltti.

Geçen hafta Lig Kupası'nda finale yükselen Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool ise son 5 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.

Sezon sonunda görevini şampiyonluk turu attıktan sonra bırakmayı hedefleyen Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Manchester City, Sunderland deplasmanında üç puana tek golle uzandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Arjantinli futbolcu Agüero kaydetti.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla düşüşe geçen Arsenal, sahasında Southampton ile golsüz eşitliği bozamadı. Aralık ayında deplasmanda oynadığı maçta rakibine 4-0'lık skorla yenilerek bu sezonun en ağır mağlubiyetini alan Londra ekibi, Southampton karşısında taraftarlarının önünde de puan kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi. Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in 90 dakika sahada kalırken, başkent temsilcisi 2009 yılının şubat ayından bu yana ilk kez üç maç üst üste gol atamadı.

Sahasında Stoke City'i ağırlayan Manchester United, ilk yarısını Lingard ve Martial'in golleriyle önde kapadığı karşılaşmada Rooney'nin golüyle farkı üçe çıkardı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip, bu sezon 12 maç sonra sahasında oynadığı bir mücadelenin ilk yarısında gol atma başarısını gösterdi. Kaptan Rooney, Old Trafford Stadı'nda kariyerinin 99'uncu golünü kaydetti.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, puan cetvelinde son sırada yer alan Aston Villa'yı Antonio ve Kouyate'nin golleriyle 2-0 yenerek iki hafta sonra üç puan kazandı.

Gecenin diğer maçlarında Tottenham, Norwich City'i 3-0, Bournemouth, Crystal Palace'ı 2-1 yendi, Swansea City ile West Bromwich Albion 1-1 berabere kaldı.

Ligde bugün Everton-Newcastle United ve Watford-Chelsea maçları oynanacak. (AA)