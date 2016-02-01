Yerel Haberler

Manuel Pellegrini'nin yerine Pep Guardiola

Manuel Pellegrini'nin yerine Pep Guardiola
Manuel Pellegrini'nin yerine Pep Guardiola
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Bayern Münih'ten sonu sonu ayrılacak olan İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın, 2016-2017 sezonunda Premier Lig devi Manchester City'i çalıştıracağı resmen açıklandı.

LONDRA - Manuel Pellegrini'nin görevini 30 Haziran'da bırakacağını açıklamasının ardından Manchester City Kulübü, Almanya'nın Bayern Münih ekibini çalıştıran İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile 2016-2017 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu. 

Arap milyarder Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester ekibini 2013 yılında çalıştırmaya başlayan Pellegrini, ilk sezonunda Premier Lig ve Lig Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2008-2012 yılları arasında Katalan ekibi Barcelona'yı çalıştıran Guardiola ise İspanyol temsilcisiyle 3'ü lig ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 kupa kazanmıştı. 

Guardiola, Bayern Münih'te teknik direktörlük yaptığı dönemde üst üste 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra Almanya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı. 45 yaşındaki hocanın adı Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Chelsea ve Louis van Gaal ile yollarını ayırıp ayırmayacağı tartışılan Manchester United kulüpleri için de sık sık gündeme gelmişti. (AA)


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