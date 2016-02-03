Myanmar takımına Türk teknik direktör

YANGON - Asya Futbol Federasyonu'na bağlı Myanmar 1. Ligi takımlarından Horizon FC, teknik direktör Erdinç Pala ile anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı ile Antalya'da görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Önceleri transferimi garipsemiştim. Acaba Myanmar'da yapabilir miyim diye çok düşündüm. Geldim, gördüm ve imzayı attım. Asya ülkelerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldum. Uzakdoğu ülkelerine giden İlhan Mansız gibi futbolcular bana farklı bir ilham kaynağı olduğ. Ülkede ve Uzakdoğu liglerinde Horizon'un adını duyurmak istiyorum" dedi.

Futbol kariyerine 1991 yılında başlayan Pala, TFF kayıtlarına göre oynadığı 323 maçta 93 gol kaydederken, 2007 yılında antrenörlüğe adım attıktan sonra Muğlaspor, Altınordu ve İzmirspor gibi takımlarda çeşitli görevlerde bulundu.

Horizon takımının kadrosunda Uganda'dan iki, Liberya'dan da bir yabancı futbolcu bulunuyor. Enis AKSU (DHA)