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Myanmar takımına Türk teknik direktör

Myanmar takımına Türk teknik direktör
Myanmar takımına Türk teknik direktör
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Myanmar kulübü Horizon FC, teknik direktörlük görevine daha önce Torku Konyaspor ve Eskişehirspor gibi takımlarda forma giyen Erdinç Pala'yı getirdi.

YANGON - Asya Futbol Federasyonu'na bağlı Myanmar 1. Ligi takımlarından Horizon FC, teknik direktör Erdinç Pala ile anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı ile Antalya'da görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Önceleri transferimi garipsemiştim. Acaba Myanmar'da yapabilir miyim diye çok düşündüm. Geldim, gördüm ve imzayı attım. Asya ülkelerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldum. Uzakdoğu ülkelerine giden İlhan Mansız gibi futbolcular bana farklı bir ilham kaynağı olduğ. Ülkede ve Uzakdoğu liglerinde Horizon'un adını duyurmak istiyorum" dedi.   

Futbol kariyerine 1991 yılında başlayan Pala, TFF kayıtlarına göre oynadığı 323 maçta 93 gol kaydederken, 2007 yılında antrenörlüğe adım attıktan sonra Muğlaspor, Altınordu ve İzmirspor gibi takımlarda çeşitli görevlerde bulundu.

Horizon takımının kadrosunda Uganda'dan iki, Liberya'dan da bir yabancı futbolcu bulunuyor. Enis AKSU (DHA)


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