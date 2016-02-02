Nani'ye sevgiliden transfer baskısı!

Sezon başı Manchester United’dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer olan Luis Nani, devre arası Çin’den gelen astronomik teklif yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım’a "Fenerbahçe’yi şampiyon yapmadan ayrılmak istemiyorum. Sezon sonu yeniden oturup, konuşuruz” diyerek, sarı-lacivertlilerde kalacağının altını çizen Portekizli yıldız, aldığı bu karar ile hayat arkadaşı Daniela Martins’i çileden çıkardı.



Nani'nin yıllık 10 milyon Euro’luk garanti ücreti elinin tersiyle itmesi üzeine Martins, oyuncunun Çin’e ‘Tamam’ demesi için yoğun pres uyguluyor. Yaşanan bu gelişmeler sarı-lacivertli yönetimin şimdiden korkulu rüyası olurken, deneyimli yıldızın sezon sonunda Asya’dan gelen bu öneriye 'Tamam' demesinden endişe ediliyor.

İMZAYA AŞAMASINDA KRİZ ÇIKARTMIŞTI



Ortalığı karıştıran isim olan Martins, Nani’nin Fenerbahçe'ye imza atma aşamasında da işi sürekli yokuşa sürmüştü. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Terraneo, 2 kez gittiği Portekiz’de 29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşsa da kız arkadaşının engellemeleri yüzünden İstanbul’a eli boş dönmüştü.

Nani’nin hayat arkadaşı, 'Türkiye’de terör var' bahanesiyle geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan ayrıldı. İstanbul yaşantısına ayak uyduramadığı için ülkesine dönen Daniela Martins’in sürekli olarak Nani’yi Fenerbahçe’den ayrılıp Çin’e gitmesi için iknaya çalıştığı öğrenildi.