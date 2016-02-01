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Ocak ayının en değerlisi Jan Vesely

Ocak ayının en değerlisi Jan Vesely
Ocak ayının en değerlisi Jan Vesely
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THY Avrupa Ligi'nde Ocak ayının en değerli oyuncusu Fenerbahçe'nin Çek pota altı oyuncusu Jan Vesely oldu.

İSTANBUL - Euroleague'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, forvet oyuncu Jan Vesely'nin ocak ayında oynadığı 4 maçta da çift haneli sayı ve verimlilik puanına ulaştığı, bu performanslarıyla 5. hafta karşılaşmaları sonunda Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Top 16 turunun yenilgisiz tek takımı durumunda bulunmasında da büyük pay sahibi olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertli takımın 8 Ocak'ta Kızılyıldız'ı deplasmanda 88-65 yendiği maçta 15 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, 3 asistle oynayan Vesely, aynı karşılaşmada ribaunt ve blok bakımından kariyer rekoru kırdı. 14 Ocak’ta 85-79 kazanılan Lokomotiv Kuban mücadelesini 15 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle tamamlayan Vesely, Darüşşafaka Doğuş'u deplasmanda 106-100 mağlup ettikleri maçta da 16 sayı, 13 ribaunt ve 30 verimlilik puanıyla yıldızlaştı. Vesely, 86-73 kazandıkları Cedevita Zagreb karşılamasında ise 12 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist üretti.

Ocak ayını 14,5 sayı, 10,3 ribaunt, 2,3 asist ve 2 blok ortalamalarıyla noktalayan Fenebrhaçeli oyuncu, oynadığı 4 maçın 2'sinde double double yapma başarısı gösterdi. (AA)


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