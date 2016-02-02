'Öküzün altında buzağı aramayalım'

Lig Radyo'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Türkiye'nin en dertli adamlarından biri değilim. Bunu kabul etmiyorum. Galatasaray'da göreve çağrıldığınız zaman zor mu, kolay mı diye düşünmeyiz" dedi.

"YEĞENİM ANTRENMAN SAHASINDA ÖLDÜ"

Sülalesinin Galatasaraylı olduğunu ifade eden Özbek, "Biz Galatasaray için şehit vermiş bir aileyiz. Benim yeğenim de Galatasaray'da futbolcuydu. Onun da adı Dursun Özbek'ti. Jupp Derwall zamanında oynuyordu. Antrenman sahasında öldü. Galatasaray bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"SENEDE 160 MİLYON EURO GİDERİMİZ VAR"

Dursun Özbek, ayrıca, "Neticede bir yarış içerisindeyiz. Bu işin ticari yönü de var ama benim için o ikinci planda. Bazı kulüpler Türkiye Kupası ile ilgili hesaplar yapıyor. Biz yapmıyoruz, seyirci için oynuyoruz. Yeni yapılan sözleşmelerde futbolculara maç başı ücreti vermiyoruz. Senede 120 milyon Euro giderimiz var. 120 milyon Euro sadece futbol için, tüm branşlarla birlikte giderimiz 160 milyon Euro (514 milyon TL)" dedi.

"MUSTAFA DENİZLİ OYBİRLİĞİ iLE GETİRİLDİ"

Mustafa Denizli'nin Galaatsaray Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi ile ilgili özbek, "Mustafa hocanın Galatasaray'a gelmesi, oybirliği ile alınmış bir karardır. Kimse bu karara itiraz etmemiştir. Her yıl 100 milyon Euro'ya yakın vergi veriyoruz. Her ay 3 milyon Euro'ya yakın amatör sporculara para ödüyoruz. Kulüp içinde tenkisat devam edecek. Tasarruf değil mali yapıya destek için israfı önleyeceğiz. Futbolcularla yeni yapılan sözleşmelerde zaten maç başı para vermiyoruz. Bundan sonrası için de vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"KADIKÖY'DE 50'YE YAKIN SELFIE YAPTIM"

Sosyal medyanın yapısında hakaretlerin olduğunu ifade eden Özbek, "Yazılanlara bazen hak veriyorum. Haksız olduklarında da kızmıyorum. Fenerbahçe maçında Kadıköy'de 50'ye yakın selfie yaptım. Banka kredilerine senede 25 milyon dolara yakın faiz ödüyoruz. Bankalara 2023 yılına kadar Galatasaray'ın bütün gelirleri temlik edildiği için 215 milyon Dolar'dan fazla kredi alamıyoruz" dedi.

NIASSE TRANSFERİ...

Premier Lig takımlarından Everton'a 13,5 milyon Pound gibi yüksek bir ücrete transfer olan Oumar Niasse transferiyle ilgili Galatasaray Başkanı, "Burada bilgi kirliliği var. Biz Oumar Niasse'yi istedik. 'Hamza hoca istedi, başkan istemedi' diye bir şey yok. Niasse'nin kulübüyle de konuştuk. Önce satmak istemediler. Daha sonra kiralama teklifi yaptık. Onu da istemediler. Ardından satamaya karar verdiler ancak çok yüksek bir bonservis ücreti talep ettiler. Galatasaray'ın menfaatlerine uygun olmadığı için bu transferi yapmadık." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN..."

UEFA'nın yaptırımlarıyla ilgili geçen sezon neden sessiz kaldıklarını açıklayan Özbek, "Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde sıkıntıya gireceğimiz belliydi ama UEFA bununla ilgili bir yaptırım şu ana kadar hiç uygulamamıştı. Şu ana kadar da bir ceza almadık, onu da belirteyim. 27 Şubat'ta mahkememiz var. Karar kesinleşebilir de, kesinleşmeyebilir de... Biz şampiyon olmadan hemen önce geldik. Şampiyonluğa giden takım varken bu konulardan bahsedemezdik" dedi.

JEM'İN 50 BİN EURO'LUK OPSİYONU

Ara transferin son günü Bursaspor'a kiralanan Jem Pual Karacan'ın sözleşmesindeki 50 bin Euro'luk opsiyon maddesine ilişkin sarı-kırmızılı kulübün 1 numarası, "Jem Paul Karacan'ın satışındaki rakam sembolik. 50 bin Euro nedir ki? Bazen tazminat davalarına 1 TL koyuyorlar. Bunda bir mesaj aamamak lazım. Jem bizim sporcumuz ve kiralık. Orada bir rakam olması lazım. 1 TL mi koysaydık? Bunlara takılmamak lazım. Öküzün altında buzağı aramayalım" dedi.