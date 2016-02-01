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Ordusporlu Ahmet Kuru'ya 6 ay ceza!

Ordusporlu Ahmet Kuru'ya 6 ay ceza!
Ordusporlu Ahmet Kuru'ya 6 ay ceza!
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 2. Lig takımlarından Orduspor'da forma giyen Ahmet Kuru'ya doping yaptığı gerekçesiyle 6 ay resmi müsabakalardan men cezası verdi.

RADİKAL - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 2. Lig takımlarından Orduspor'da forma giyen Ahmet Kuru'ya doping yaptığı gerekçesiyle 6 ay resmi müsabakalardan men cezası verdi.

PFDK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Orduspor Kulübü sporcusu Ahmet Kuru'nun 15 Kasım 2015 tarihinde oynanan Ümraniyespor maçında Türkiye Futbol Federasyonu Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı’nın 5.1. ve 5.2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 38.2. ve 39.1 maddesi uyarınca 6 ay resmi müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."


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