Özgür Çek ve Zülküf Özer, Alanyaspor'da

ALANYA - Multigroup Alanyaspor'un yeni transferleri Özgür Çek ve Zülküf Özer'in imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, kariyerli futbolcuları kadrolarına kattıklarını söyledi. Her 2 oyuncunun kalitesini bildiklerini belirten Çavuşoğlu, "Herkesin bildiği ve tanıdığı Eskişehirspor'dan Özgür Çek ve Kayseri Erciyesspor'un kalecisi Zülküf Özer'i kadromuza kattık. Kulübümüze hayırlı olsun. İkisinin de kariyeri ortada. İnşallah takımımıza katkı sağlayacaklar" dedi.

ARA TRANSFERDE 7 OYUNCU ALDI

Yönetim olarak kişilikli ve kariyerli 7 futbolcuyu kadroya kattıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Devre arası transfer dönemini çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Kişiliği ve kariyeri ortada olan 7 futbolcuyu kadromuza kattık. Diğer takımlara nazaran transfer dönemini en iyi geçiren takım olduğumuzu düşünüyorum. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Artık top teknik heyet ve futbolcularda. Şampiyonluğu her takım istiyor. Biz de gerekli takviyelerimizi yaparak bu yarışın içerisinde olacağımızı gösterdik" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



1,5 yıllık sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki kaleci Zülküf Özer, turuncu-yeşilli takıma geldiği için doğru karar verdiğini kaydederek, "Ersiyes'ten ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüştüm. Multigroup Alanyaspor'dan gelen teklifin ardından bir süre düşündüm. Ancak buraya geldikten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm. Bu camianın Süper Lig'de yer almasının Türk futboluna gerçekten çok şey katacağını düşünüyorum. Sezon sonu inşallah lig şampiyonluğunu hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 25 yaşındaki sol bek Özgür Çek ise hedefleri olan bir kulübe geldiğini dile getirerek, "Yönetim kurulu ve başkanımıza bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hedefi Süper Lig olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. Bu yolda kulübüme katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur" diye konuştu. (DHA)