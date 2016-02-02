Pistons'ı Ersan İlyasova sırtladı

ANKARA - Barclays Center'da oynanan mücadelede Brooklyn Nets'in konuğu olan Detroit Pistons, rakibini 105-100 yenerek sezonun 26. galibiyetine imza attı.

Pistons'ta Andre Drummond 21 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaparken, Reggie Jackson 19, Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı, Ersan İlyasova ise 16 sayı, 6 ribaunt, 2 top çalma ve 1 blokla takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Sezonun 37. mağlubiyetini alan Nets'te Brook Lopez 27, Andrea Bargnani ise 18 sayıyla mücadele etse de galibiyet için yeterli olmadı.



ÇEKİŞMELİ MAÇ CAVALIERS'IN

Doğu Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Cleveland Cavaliers, Bankers Life Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı uzatmada 111-106 mağlup etti.

Bu sezon 35. kez parkeden galip ayrılan Cavaliers'ta Kyrie Irving 25 sayı ve 7 asist, LeBron James 24 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Kevin Love ile J.R. Smith ise 19 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.George Hill'in 23, Jordan Hill'in 17 sayılık performans sergilediği 25 galibiyetli Pacers, bu sezonun 23. yenilgisini aldı.



SPURS RAHAT KAZANDI

AT&T Center'da Orlando Magic'i konuk eden sezonun iddialı takımlarından Batı Konferansı temsilcisi San Antonio Spurs, rakibini 107-92 yenerek rahat bir galibiyet elde etti.

Spurs'a sezonun 40. galibiyetini getiren basketbolcular, 28 sayı kaydeden LaMarcus Aldridge ile oyuna sonradan girip 20 dakikada 22 sayı atan Patty Mills oldu. Bu sezonun 26. mağlubiyetini alan Magic'te Nikola Vucevic 20 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon ise 12 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparken, Victor Oladipo ise 19 sayı kaydetti.



PHOENIX SUNS'TA WATSON DÖNEMİ

Bu arada, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Phoenix Suns'ta antrenör Jeff Hornacek'in görevine son verilirken, yerine asistanı Earl Watson getirildi.

NBA Gelişim Ligi'nde Austin Spurs takımında geçen sezon asistan antrenörlük yapmasının ardından bu sezon Suns'ta Hornacek'in yardımcılığına getirilen 36 yaşındaki Watson, böylece kariyerinde ilk kez bir NBA takımını yönetecek.

Kariyerinde NBA'de birçok takımda forma giyen ve 878 karşılaşmaya çıkan eski basketbolcu Watson, son 21 maçında sadece 2 galibiyet alabilen Suns'ı yeniden çıkışa geçirmeye çalışacak.



NBA'DE HAFTANIN OYUNCULARI

Doğu Konferansı'nda Miami Heat'ten Dwyane Wade ve Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'dan Kevin Durant, performanslarıyla haftanın en iyi oyuncuları seçildi.

Wade, Heat'in mağlubiyetsiz 4 galibiyetle kapattığı haftada 24 sayı, 7 asist, 4,8 ribaunt, 2 top çalma ve 1,75 blok ortalamasıyla oynadı. Durant ise takımının mağlubiyetsiz 3 galibiyet almasına 34,7 sayı, 11,7 ribaunt ve 4,3 asistlik performansıyla büyük katkı sağladı.

TOPLU SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 106-111 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 100-105

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 112-97

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 95-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 114-98

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 107-92Denver Nuggets-Toronto Raptors: 112-93

Utah Jazz-Chicago Bulls: 105-96 (uzatmada)

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 111-104 (AA)