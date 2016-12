Şenol Güneş'ten kura yorumu

İSTANBUL - Siyah-beyazlı ekibin BKJ Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan 8 takımın da bunu hak ettiğini düşündüğünü belirterek, "Çeyrek finale gelinceye kadar tüm takımlar bütün güçlerini kullandı. Hepsi iyi oynayarak, kendi gücüyle buraya geldi. Çeyrek finale kalan takımları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Çeyrek finale kalan ekipler arasında her takımın, her takımı yenebileceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "8 takım arasında zayıf gösterilmesine rağmen oynanan oyuna ve aldığı sonuçlara bakarsak Amed Sportif Faaliyetler de iyi maçlar çıkardı. Dolayısıyla bizim için çıkacak her rakip önemliydi. Bu yılın renkli, iyi çıkış yapan takımı Torku Konyaspor'la eşleştik. Rakibimizin çok güçlü ve iyi futbol oynayan bir takım olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

Deneyimli çalıştırıcı, hem ligi hem de kupayı bir arada yürütmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, hangi takım olursa olsun, yenerek kupayı almak istiyoruz. Kura şans faktörü ama gücünüz varsa her takımı yenmelisiniz. Zaman zaman bunu yaşayan bir takımız. Daha güçsüz görünen takımlara karşı kötü oyunlar oynanabiliyor. Bütün mesele ciddi şekilde, iyi konsantre olarak oynamak. Biz de kupa maçlarında bu ciddiyetle oynamaya çalışacağız. Tabii liglerin arasında oynanacak bu maçlarda zaman zaman oyuncu değişikliği olabilir. Umarım ki kendi sahamızda yapacağımız ilk maçta alacağımız iyi sonuçla da ikinci karşılaşma için bir avantaj yakalarız. Torku Konyaspor'a da şimdiden başarılar diliyorum."

"FENERBAHÇE DE İYİ OYNAYAN BİR TAKIM"

Kupada yarı finale kalınması durumunda muhtemel bir Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili soru üzerine siyah-beyazlı teknik adam, "Fenerbahçe de iyi futbol oynayan bir takım. Onların da bizim de ligde iddiamız var. Galatasaray da iyi bir takım, onların da kendilerini toparladığını düşünüyorum. Kupada onlar da iddialı olacaktır. Önce bir Torku Konyaspor'u geçmemiz gerekiyor. Onu geçtikten sonra Fenerbahçe ya da Amed Sportif Faaliyetler'den hangi takım çıkacak onu da bilmiyoruz. Maçlar oynanmadan kesin sonuç belli olmaz ama Fenerbahçe'yle oynarsak yarı finalde onu da geçmek isteyeceğiz. Sonrasında da finali kazanmak isteyeceğiz. Dolayısıyla rakibin gücünden çok bizim ne oynayacağımız çok önemli" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER İÇİN YORUMU

Şenol Güneş, ara transfer döneminde kadroya katılan futbolcularla ilgili değerlendirmede bulundu.Yeni transferlerin herhangi bir sorununun bulunmadığını anlatan Güneş, "Delgado ve Boyko bir süredir idmana katılıyor. Marcelo da maç oynayıp geldi. Tabii takımla çalışmaları ve uyum sağlamaları gerekiyor. İhtiyacımız olursa oynatırız, ama gerekirse bir süre daha bekletebiliriz. Birlikte olduğumuz süre kısa ama fiziki ve anlayış olarak bir sorunları yok" diye konuştu.

Güneş, 'Ara transfer dönemi de tamamlandı. İçinize sinen bir dönem oldu mu?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Burada önemli olan, kadromuza kattığımız oyunculardan verim almamız. Arayışımızın olduğu bölgelere transfer yaptık. Bunun bize külfet olduğunu da düşünmüyorum. Yeni gelen oyuncuların, takım içinde verimli olmasını bekliyoruz. Umarım öyle olur. Sayısal olarak bir kaleci almamız gerektiğini daha önce de söylemiştik. O da iyi bir kaleci zaten."

Şenol Güneş, sakatlığı geçen siyah-beyazlı futbolcu Tolgay Arslan'ın takımla çalışmalara başladığının hatırlatılması üzerine ise "Şu anda her şeyi yapabilecek duruma geldi. Bu bizim için sevindirici. Onu da yeni transfer olarak kabul ediyoruz. Antrenman temposu, maç ritmi biraz zaman alabilir ama şu anda gelişimi iyi gidiyor" şeklinde görüş bildirdi. (AA)