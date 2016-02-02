'Şikeyle mücadelede ölüm tehditleri aldım'

2009 yılından bu yana UEFA Genel Sekreterliği görevini yürüten Gianni Infantino, Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı Jose Mourinho, Fabio Capello, Roberto Carlos ve Clarence Seedorf, Fernando Hierro, Francesco Toldo ve eski FIFA başkan adaylarından Luis Figo'nun da aralarında yer aldığı çok sayıda spor adamı ve basın mensubu takip etti.

Adaylığı nedeniyle büyük bir sorumluluk hissettiğini belirten 45 yaşındaki İsviçreli futbol adamı, "FIFA'nın imajı ve saygınlığı şu anda iyi değil ve tekrar iyi hale getirilmeli. Bugün burada bulunan efsane isimler, futbola duyulan aşkın göstergesidir. FIFA yönetiminin kapılarını açalım. FIFA'da genel sekreterlik görevini Avrupalıların yapması zorunlu değil. Mesela neden Afrikalı olmasın Afrika'da bu işi yapabilecek birçok kişi var. FIFA'nın kapılarını dünyadaki tüm erkek ve kadınlara açmalıyız" diye konuştu.

Infantino, futboldaki şike iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, "UEFA şikeye karşı hareket ettiği için bana ve aileme yönelik ölüm tehditleri aldım. UEFA'nın şikeye karşı yaptığı eylemlerden dolayı, çocuklarıma polis eskortu sağlamak zorunda kaldım" yanıtını verdi.

FIFA Dünya Kupası'nın 1 ya da 2 ülkenin ortaklaşa düzenlenmesine karşı olduğunu ifade eden Infantino, organizasyonun kıta geneline yayılması halinde birçok ülkenin turnuvaya ev sahipliği yapma ayrıcalığına sahip olacağını yineledi.

FIFA'ya üye 209 futbol federasyonunun her birine 4 yıllık süreçte verilen katkı payının artırılacağını dile getiren İtalyan asıllı İsviçreli spor adamı, EURO2016 ve Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren kullanılması planlanan gol çizgisi

teknolojisine de destek verdiğini kaydetti.

FIFA başkanlık seçimi İsviçre'nin Zürih kentinde 26 Şubat'ta yapılacak. FIFA başkan adayları arasında Infantino'nun yanı sıra Ürdün Prensi Ali bin el-Hüseyin, eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne, Güney Afrikalı iş adamı Tokyo Sexwale ve Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim el-Halife bulunuyor.