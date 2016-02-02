Sinan Gümüş'ten Löw'e ret

Daha önce 3 kez Almanya’nın U21 Takımı’nın formasını giyen Sinan Gümüş, A takım tercihini henüz yapmamıştı. 2016 Avrupa Şampiyonası sonrası Panzerler’in kadrosunu yenilemeyi planlayan Joachim Löw, müthiş çıkışın üzerine 22 yaşındaki oyuncu da havuzuna ekledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sinan’ı Alman Milli Takımı’na kazandırmak için kolları sıvayan Löw, sarı-kırmızılı oyuncu hakkında Lukas Podolski’den bilgi aldı. Hatta farklı kanallardan futbolcuya Almanya’yı seçmesi konusunda telkinde bulunuldu ve Sinan ile ailesinin nabzı yoklandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM"

Löw’ün bu girişimini boşa çıkaran Sinan, “Ben Türküm, Türkiye forması giyerim” diyerek noktayı koydu. Sarı-kırmızılı futbolcu, “Almanya’yı düşünmüyorum. En büyük hayalim Ay-Yıldızlı forma. Türkiye’den bir teklif gelirse, Türkiye’yi seçerim. Türk Milli Takımı’nın formasını giymek, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak benim için bir onurdur” diye konuştu.

TUGAY VE SCOUT EKİBİ KAZANDIRDI

Roberto Mancini döneminde İtalyan hocanın yardımcılığını üstlenen Tugay Kerimoğlu ile scout ekibi, Sinan Gümüş’ün transferinde büyük rol oynadı. Ekim 2013’te Hollanda’da Türkiye, Almanya, Hollanda ile Çek Cumhuriyeti’nin U20 takımlarının katıldığı dörtlü turnuvayı takip eden Kerimoğlu ve kurmayları Sinan için “Çok yetenekli” raporu verdi. Prandelli gelince ayrılan Kerimoğlu, o dönem transferde aktif görev alan Erdal Keser’e Sinan’dan söz edip “Mutlaka alınmalı” dedi. 8 Temmuz 2014’te 5 yıllık imza atan Sinan, bu sezon 550 bin Euro garanti ücret ve maç başı 6 bin Euro’ya forma giyiyor.

TERİM’DEN DAVET BEKLİYOR

Burak ve Umut’un formsuzluğu nedeniyle A Milli Takım’da forvet sıkıntısı yaşayan Fatih Terim’in, Sinan’ı mart ayında Milli Takım’a davet edebileceği öğrenildi. Gümüş’ün çıkışını “umut verici” olarak gören Terim’in, “Sinan büyük bir aşama kaydetti. Hücum bölgesindeki oyuncularımızda zaman zaman dalgalanmalar olabiliyor. Bu bakımdan Sinan Gümüş iyi bir alternatif olabilir. Zaten bizim amacımız da genç isimleri kadroya kazandırıp geleceğin Milli Takımı’nı oluşturmak” dediği bildirildi.

İlk fırsatta Sinan Gümüş’ü Ay-Yıldızlı kadroya çağırmayı düşünen Terim’in, Fransa 2016 öncesi 24 Mart’ta İsveç ve 29 Mart’ta da Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında Sinan Gümüş’e davet mektubu göndermesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Sinan Gümüş, Stuttgart’a gittiğinde çok çelimsizdi. Şimdiki fiziğini fitness’a borçlu. Eski hocası Tayfun Korkut’un Stuttgart’taki desteğini 'nimet' olarak gördüğünü söylüyor. Tayfun Korkut’un ayrılması, üstüne gelen 3 ay süren ciddi sakatlık süreci hayatının en zor günleriydi. İlk idolü Steven Gerrard. Şimdi ise pozisyonunun da etkisiyle Arjen Robben.

Galatasaray’da en çok Burak ve Sneijder’ı beğeniyor. İlk geldiğinde en büyük desteği Hamit Altıntop’tan aldı. A takımda ilk golünü attığı kupadaki Balçova Belediyespor maçından sonra sevinç gözyaşları döktü. Galatasaray’da Metin Oktay ve Hakan Şükür gibi anılmayı, iki efsane gibi tarihe geçmeyi hedefliyor. Sneijder’ın “Yeteneğini doğru kullanırsan, çok iyi futbolcu olacaksın” sözü motivasyon unsuru olmuş.

Ailesi onun hayatında çok özel bir yer kaplıyor. Annesi Fatma hanım için “Bizi yetiştirmek için müthiş fedakarlıklar yaptı” diyor.

Futbolun dışında hentbol da oynadı. 10 yaşına kadar iki sporu birlikte götürmeye çalıştı. Futbola ağabeyiyle Aach Linz’de başladı. İlk döneminde 90 gol attığı için kupa bile aldı.