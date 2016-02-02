Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

RADİKAL - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakaları için kura çekimi, Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş- Torku Konyaspor Konyaspor

Amed Sportif - Fenerbahçe

Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

Akhisar Belediyespor-Galatasaray

YARI FİNAL

Akhisar Belediyespor-Galatasaray / Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Torku Konyaspor / Amed Sportif-Fenerbahçe

MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat ile 1-2-3 Mart tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 19-20-21 Nisan ile 10-11-12 Mayıs tarihlerinde yine çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

AMEDSPOR'UN İSTEDİĞİ OLDU

Son 16 Turu'nda Bursaspor karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle tur atlayan Spor Toto 2. Lig ekibi Amedspor'un oyuncuları, kura çekimi öncesi çeyrek finalde Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmek istediklerini söylemişti. Takım kaptanı Şehmus Özer ve Yusuf Yağmur, "Karşımıza çıkacak her takımı yenmek için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.