Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

RADİKAL - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakaları için kura çekimi, Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.
ÇEYREK FİNAL
Beşiktaş- Torku Konyaspor Konyaspor
Amed Sportif - Fenerbahçe
Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
Akhisar Belediyespor-Galatasaray
YARI FİNAL
Akhisar Belediyespor-Galatasaray / Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Beşiktaş-Torku Konyaspor / Amed Sportif-Fenerbahçe
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MAÇ TARİHLERİ
Çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat ile 1-2-3 Mart tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 19-20-21 Nisan ile 10-11-12 Mayıs tarihlerinde yine çift maç eleme usulüne göre yapılacak.
AMEDSPOR'UN İSTEDİĞİ OLDU
Son 16 Turu'nda Bursaspor karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle tur atlayan Spor Toto 2. Lig ekibi Amedspor'un oyuncuları, kura çekimi öncesi çeyrek finalde Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmek istediklerini söylemişti. Takım kaptanı Şehmus Özer ve Yusuf Yağmur, "Karşımıza çıkacak her takımı yenmek için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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