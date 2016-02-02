Yerel Haberler

Ümit Kurt: Yeni bir sayfa açtım

Ümit Kurt: Yeni bir sayfa açtım
Ümit Kurt: Yeni bir sayfa açtım
A+ A-
Transferin son gününde Medicana Sivasspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan defans oyuncusu Ümit Kurt, Çaykur Rizespor'a geldiği için huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi.

RİZE - Ümit Kurt, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medicana Sivaspor'da çok iyi bir dönem geçirdiğini belirterek, kendisine destek veren başta Mecnun Otyakmaz olmak üzere herkese teşekkür etti. 


Transferin çok hızlı geliştiğini vurgulayan Ümit, "Hikmet Karaman ile daha önce Ankaragücü'nde birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Yeniden bir araya gelmemiz benim için bir şans. Hocamdan çok şeyler öğreneceğime inanıyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'un başarısı için çalışacağını ifade eden defans oyuncusu, "Çaykur Rizespor'a geldiğim için huzurlu ve mutluyum. Yeni bir sayfa açtım ve burada yeniden kendimi ispatlamak zorunda olduğumu biliyorum. Hayalim yeniden milli formayı giymek. Bunun için takımıma katkı sağlamam ve çok mücadele etmem gerekiyor" diye konuştu.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde hafta sonu oynayacakları Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı. Sivas Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 90 dakika görev alan oyuncuların ayrı çalıştığı antrenmanda, diğer oyuncular ise kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Kweuke ve Sercan Kaya, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. (AA)


    Radikale Devam Edin
    Spor Toto Süper LigOGBMP
    1 -

    Fenerbahçe

    		19144146
    2 -

    Beşiktaş

    		17132241
    3 -

    Galatasaray

    		1996433
    4 -

    Medipol Başakşehir

    		19103633
    5 -

    Torku Konyaspor

    		1995532
      Politika
      Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

      Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

      Ekonomi
      Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

      Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

      Dünya
      Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

      Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

      Hayat
      Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

      Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

      Türkiye
      Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

      Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

      Sinema
      Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

      Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

      Çevre
      Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

      Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting