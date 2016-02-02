Zika virüsü Olimpiyatları tehdit ediyor

RADİKAL - Son dönemde özellikle Güney Amerika'da yayılan Zika virüsü, 5-21 Ağustos tarihleri arasında Rio'da düzenlenecek olimpiyat oyunları öncesi organizatörleri endişelendiriyor. Brezilya'da giderek artan vakalardan duydukları endişeyi dile getiren organizatörler, olimpiyat oyunlarının düzenleneceği tarihe kadar virüsün etkisini kaybedeceğini umuyor.

Rio 2016 Komitesi'nin sözcüsü Mario Andrada yaptığı açıklamayla önlerinde uzun bir zaman olduğunu hatırlatarak, "Bu virüs oyunları etkilemeyecek. Yerel otoritelerle koordineli şekilde virüsle savaşmayı sürdürüyoruz. Yeterli bütçemiz var ve bu savaşı kazanacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

Virüs taşıyan sivrisineklerin hamile kadınları ısırması sonucu, normal boyutundan daha küçük kafalara sahip (microsefali) bebeklerin dünyaya gelmesine sebep olan Zika virüsü, Ekim ayından bu yana Brezilya'da 4 bin civarında bebeği etkilemiş durumda. Virüs aynı zamanda bebeklerin beyin gelişimini de etkiliyor. Brezilya hükümeti geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada hamile kadınların Rio'ya gelmemelerini tavsiye etmişti. (Eurosport)