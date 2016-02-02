Bulgaristan Kırcaali Milletvekili Ahmet' ten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Bulgaristan Kırcaali Milletvekili Şaban Ali Ahmet, beraberindekiler ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ahmet ile bir süre görüşen Albayrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti ve kültürler arasında kurulan dostluk köprüsünün devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Ahmet de, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Albayrak'ı tebrik ederek Kırcaali'de yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda bilgiler verdi.

Ziyarette, Ahmet'in yanısıra, Burgaz Milletvekili Hüseyin Hafızof, Şumnu Milletvekili Aydoğan Ali, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Bursa Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ve Edirne Balkan Türkleri Federasyonu'ndan Nedim Dönmez bulundu.

