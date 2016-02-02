Çorlu'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri aldıkları istihbarat doğrultusunda, ilçedeki 4 iş yerine baskın düzenledi ve bu iş yerlerinde yaptıkları aramada toplam bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahipleri, E.A, Ş.O, S.T. ve İ.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.







- Çorlu'da otomobil hırsızlığı iddiası

Çorlu'da, otomobil hırsızlığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde T.V, plakası belirtilmeyen otomobilini çalışır halde bırakarak eve girdi.

Kısa süre sonra ger geldiğin otomobilin yerinde olmadığını gören T.V, polise müracaat etti.

Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı ve İstanbul Küçükçekmece'de yakaladı.

Polis otomobili çaldığı iddia edilen H.D.'yi de gözaltına aldı.





- Çorlu'da hırsızlık iddiası

Çorlu'da, park halindeki araçların akülerini çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde çok sayıda akü hırsızlığının yaşanması üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Kısa sürede yakalanan H.F. ve H.Ş. isimli şüpheliler, çıkartıldıkları adli merciler tarafından ''Hırsızlık'' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.



