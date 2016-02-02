Yerel Haberler

Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu'dan kısa kısa
Çorlu'dan kısa kısa
A+ A-
- Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu'ndan, Çorlu Belediyesi'ne ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarettei Tekirdağ İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hülya Perin ve beraberindekiler ile bir süre görüşen Baysan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gençlerin çok çalışıp yol almasının Çorlu için, Tekirdağ için ve Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çorlu'nun nüfusunun 245 bin 588 kişilük nüfusa sahip olduğunu ve büyük bir hızla büyüdüğünü belirten Baysan, "Ben ilk kez belediye başkanı olduğumda nüfus 60 bin dolaylarındaydı. Nüfusumuz, 26 yıl içinde nereden nereye gelmiş. İnsanlar bulunduğu yerde gelişimin farkında olamıyor. Ancak dışarıdan gelen kişiler büyümenin ve gelişmenin farkında oluyor. Çorlu'nun artık bir sanayi kenti olduğunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Perin de, yaptıkları çalışmalardan bahsederek kurullarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde oluşturulan ve TOBB Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara katkıda bulunan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.


- ÇBSK Basketbol takımı haftayı galibiyetle tamamladı

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) basketbol takımı haftayı kendi evindeki müsabakada galibiyetle kapadı.

ÇBSK Kulüp Başkanı Hasan Eligül, yaptığı açıklamada, alınan galibiyetin kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, ''Haffta sonu oynadığımız müsabakada, Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonunda Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımını konuk ettik. Zorlu geçen mücadele 3 kez uzatmaya gitti. maç sonunda sahadan 81-77 galip ayrıldık. Bu bizim için çok önemli bir galibiyet oldu'' diye konuştu.

Diğer branşlarda da faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Eligül, ÇBSK bünyesinde masa tenisi, basketbol, futbol, salon sporları ve benzeri spor dallarında da müsabakalarının devam ettiğini belirtti.


- Çorlu Gençlik Merkezi'nden Çorlu Belediyesi'ne ziyaret


Çorlu Gençlik Merkezi Müdürü Adem Hiçyılmaz ve Gençlik Lideri Güvenç Güneş, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Baysan ile bir süre görüşen Hiçyılmaz, Çorlu Gençlik Merkezi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

2016 yılı itibari ile Çorlu Gençlik Merkezi olarak birçok çalışma ve proje planladıklarını ifade eden Hiçyılmaz, "Önümüzdeki süreç içinde belediyemiz ile birlikte 14-29 yaş arası gençlerimizin, serbest çalışma zamanlarını en elverişli şekilde değerlendirebilmeleri için ortak projeler geliştirmek arzusundayız. Bu kapsamda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.


    Yerel
    Haberler     Adana
    Haberleri     Adıyaman
    Haberleri     Afyon
    Haberleri     Ağrı
    Haberleri     Amasya
    Haberleri     Ankara
    Haberleri     Antalya
    Haberleri     Artvin
    Haberleri     Aydin
    Haberleri     Balıkesir
    Haberleri     Bilecik
    Haberleri     Bingöl
    Haberleri     Bitlis
    Haberleri     Bolu
    Haberleri     Burdur
    Haberleri     Bursa
    Haberleri     Çanakkale
    Haberleri     Çankırı
    Haberleri     Çorum
    Haberleri     Denizli
    Haberleri     Diyarbakır
    Haberleri     Edirne
    Haberleri     Elazığ
    Haberleri     Erzincan
    Haberleri     Erzurum
    Haberleri     Eskisehir
    Haberleri     Gaziantep
    Haberleri     Giresun
    Haberleri     Gümüşhane
    Haberleri     Hakkari
    Haberleri     Hatay
    Haberleri     Isparta
    Haberleri     Mersin
    Haberleri     İstanbul
    Haberleri     İzmir
    Haberleri     Kars
    Haberleri     Kastamonu
    Haberleri     Kayseri
    Haberleri     Kırklareli
    Haberleri     Kırşehir
    Haberleri     Kocaeli
    Haberleri     Konya
    Haberleri     Kütahya
    Haberleri     Malatya
    Haberleri     Manisa
    Haberleri     Kahramanmaraş
    Haberleri     Mardin
    Haberleri     Muğla
    Haberleri     Muş
    Haberleri     Nevşehir
    Haberleri     Niğde
    Haberleri     Ordu
    Haberleri     Rize
    Haberleri     Sakarya
    Haberleri     Samsun
    Haberleri     Siirt
    Haberleri     Sinop
    Haberleri     Sivas
    Haberleri     Tekirdağ
    Haberleri     Tokat
    Haberleri     Trabzon
    Haberleri     Tunceli
    Haberleri     Şanlıurfa
    Haberleri     Uşak
    Haberleri     Van
    Haberleri     Yozgat
    Haberleri     Zonguldak
    Haberleri     Aksaray
    Haberleri     Bayburt
    Haberleri     Karaman
    Haberleri     Kırıkkale
    Haberleri     Batman
    Haberleri     Şırnak
    Haberleri     Bartin
    Haberleri     Ardahan
    Haberleri     Iğdır
    Haberleri     Yalova
    Haberleri     Karabük
    Haberleri     Kilis
    Haberleri     Osmaniye
    Haberleri     Düzce
    Haberleri
    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?