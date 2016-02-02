Çorlu'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarettei Tekirdağ İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hülya Perin ve beraberindekiler ile bir süre görüşen Baysan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gençlerin çok çalışıp yol almasının Çorlu için, Tekirdağ için ve Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çorlu'nun nüfusunun 245 bin 588 kişilük nüfusa sahip olduğunu ve büyük bir hızla büyüdüğünü belirten Baysan, "Ben ilk kez belediye başkanı olduğumda nüfus 60 bin dolaylarındaydı. Nüfusumuz, 26 yıl içinde nereden nereye gelmiş. İnsanlar bulunduğu yerde gelişimin farkında olamıyor. Ancak dışarıdan gelen kişiler büyümenin ve gelişmenin farkında oluyor. Çorlu'nun artık bir sanayi kenti olduğunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Perin de, yaptıkları çalışmalardan bahsederek kurullarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde oluşturulan ve TOBB Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara katkıda bulunan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.





- ÇBSK Basketbol takımı haftayı galibiyetle tamamladı

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) basketbol takımı haftayı kendi evindeki müsabakada galibiyetle kapadı.

ÇBSK Kulüp Başkanı Hasan Eligül, yaptığı açıklamada, alınan galibiyetin kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, ''Haffta sonu oynadığımız müsabakada, Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonunda Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımını konuk ettik. Zorlu geçen mücadele 3 kez uzatmaya gitti. maç sonunda sahadan 81-77 galip ayrıldık. Bu bizim için çok önemli bir galibiyet oldu'' diye konuştu.

Diğer branşlarda da faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Eligül, ÇBSK bünyesinde masa tenisi, basketbol, futbol, salon sporları ve benzeri spor dallarında da müsabakalarının devam ettiğini belirtti.





- Çorlu Gençlik Merkezi'nden Çorlu Belediyesi'ne ziyaret





Çorlu Gençlik Merkezi Müdürü Adem Hiçyılmaz ve Gençlik Lideri Güvenç Güneş, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Baysan ile bir süre görüşen Hiçyılmaz, Çorlu Gençlik Merkezi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

2016 yılı itibari ile Çorlu Gençlik Merkezi olarak birçok çalışma ve proje planladıklarını ifade eden Hiçyılmaz, "Önümüzdeki süreç içinde belediyemiz ile birlikte 14-29 yaş arası gençlerimizin, serbest çalışma zamanlarını en elverişli şekilde değerlendirebilmeleri için ortak projeler geliştirmek arzusundayız. Bu kapsamda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.