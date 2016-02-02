EMİTT Fuarından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ödül

TEKİRDAĞ (AA) - Dünyanın 5. büyük turizm fuarı olan ve bu yıl 20. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin standına destinasyonlar dalında "En İyi Stant Dekoru" ödülü verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, 72 ülkeden 4 bin 300 katılımcının iştirak ettiği EMİTT Fuarı'nda Tekirdağ bölümünün 4 gün boyunca ziyaretçilerin akınına uğradığını belirtti.

Tekirdağ köftesi, peynir helvası, tarhana, zeytin, peynir, boza, pekmez, üzüm suyu, Hayrabolu Tatlısı gibi Tekirdağ'a özgü tatlar ile yöresel dokumaların bulunduğu standın fuarın gözdesi olduğunu kaydeden Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez fuara katılıp ödül almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum, Fuarda Tekirdağ'ın tanıtımını en iyi şekilde yaparak, alnımızın akıyla çıktığımıza inanıyorum. Bu ödül Tekirdağ'ımızı markalaştırma adına Fuar'a verdiğimiz önemi gösteriyor. Bundan sonraki fuarlarda da Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz, emeği geçen, ilçe belediyelerimize, tüm ekibime, destek veren firmalarımıza, bizi bir an bile yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin."