Hayrabolu'da yağmur suyu hattı çalışmaları

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediyesi'nin ilçede yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Karaoğlanoğlu Caddesi'nde başlatılan yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi.

Karaoğlanoğlu caddesinin yaklaşık 30 yıldır su baskınlarına maruz kaldığını belirten Altayoğlu, cadde için hazırladıkları yağmur suyu projesinin TESKİ tarafından temel atma töreni gerçekleştirilerek çalışmalarına başlandığını söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Karaoğlanoğlu Caddesi'nde hiçbir sorunun kalmayacağını bildiren Altayoğlu, "Karaoğlanoğlu caddesinin tamamına yeni yağmur suyu hattı yapacağız. Gördük ki, eski hatlar çökmüş, yeni bir tane daha yağmur suyu hattı yapacağız. Bu yağmur suyu hattıyla birlikte Karaoğlanoğlu Caddesinde yağmur suyu problemimiz kalmayacak" dedi.

Proje tamamlandığında Karaoğlanoğlu caddesinde sel baskınının yaşanmayacağını ifade eden Altayoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bunun bir kısmını çözmüştük. Malesef yıllardır ihmal edilmiş yağmur sularının aktığı dere yatağı kollarının tamamı tıkanmış durumdaydı. Yaklaşık 20-25 gün yaptığımız çalışmalarda bu kolların tamamını açtık. Dereye yaklaşık 1 metre çapında binlik büzler vardı ve kırılıp tıkanmıştı. Onların hepsini kaldırdık. Yerine iki binlik 22 metre uzunluğunda büzler koyduk. Karaoğlanoğlu caddesinde yağmur suyu hattı çalışmalarını bitirdiğimiz zaman inşallah sel baskınlarına maruz kalmayacağız."