"Seyahat tutkunlarına Zika virüsü uyarısı"

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, Zika virüsünün tedavisinin bulunmadığını belirterek, virüsten etkilenen bölgelere giden kişilerin sivrisinekten korunmak için bireysel koruyucu önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Topkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülen virüsün, 2015'in mayıs ayında sivrisinekler yoluyla yayıldığını aktardı.

Geçen yılın aralık ayı itibarıyla ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından Brezilya'da 440 bin-1 milyon 300 bin olası vakanın rapor edildiğini bildiren Topkaya, "Hastalığın yüksek ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri var. Virüsü alan insanların birçoğunda hastalık belirtilerini göstermiyor ve kişi rahatsızlanmıyor. Genellikle hafif seyreden semptomlar bir hafta kadar sürmekte, hastaneye yatış gerektiren ciddi hastalık nadiren izlenmektedir. Hastalığın periyotu tam olarak bilinmemekle birlikte 3-12 gün arasında değişmektedir" ifadelerini kullandı.

Topkaya, "Aedes" cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı Zika virüsü ile yayılan hastalıkla yeni doğan bebeklerde nöro-gelişimsel bozukluk olan "küçük kafa yapısı" görülmesi arasında güçlü bir ilişki olduğuna işaret edildiğini vurgulayarak, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin, hamile kadınları riskli bölgelere gitmemesi konusunda uyardığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), 23 ülkede görülen Zika virüsünün özellikle Güney Amerika'da yayılmaya devam ettiğini duyurduğunu hatırlatan Topkaya, virüsün kan nakli, perinatal (doğum süreci) ve az bir ihtimal de olsa cinsel ilişki yoluyla bulaştığına dikkati çekti.

Zika virüsünün yaygın görüldüğü bölgeleri ziyaret edenlerde ateş, döküntü, eklem ağrısı, halsizlik gibi belirtiler görülmesi durumunda virüsün varlığının araştırılması gerektiğini aktaran Topkaya, şunları kaydetti:

"Enfeksiyonun tedavisi bulunmamakta ve aşılama ile enfeksiyonun önlenmesi mümkün olamamaktadır. Korunma, kişisel koruyucu önlemlerin alınması ile mümkün olmaktadır. Aktif Zika virüsü enfeksiyonu olan bölgelere seyahat öyküsü olan kişilerin kan ve doku donörü olarak kabul edilmemesi ve etkilenen bölgede bağışlanan tüm kanlara çeşitli tetkikler uygulanması önerilmektedir. Virüsten etkilenen bölgelere giden tüm kişilerin sivrisineklerden korunması için bireysel koruyucu önlemler alması gerekir. Gebeler ve gebe kalma planı olan kadınların çok etkilenen alanlara seyahat planlarını ertelemesi önerilmelidir."

Topkaya, yaş itibarıyla iki ayın altındaki çocuklar için sivrisinek kovucu kullanımının önerilmediğini anımsatarak, bölgeye giden yetişkinlere, tüm gün boyunca sivrisinek kovucu kullanması ve sivrisinek aktivitesinin en yoğun olduğu dönemlerde uzun kollu tişört ve pantolon giymesi önerisinde bulundu.



