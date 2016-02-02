Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hürriyet Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın önemli projelere imza attığını belirterek, Eşkinat'ın Süleymanpaşa ismini yurtiçinde ve yurtdışında büyük ölçüde tanıttığını ifade etti.

Kendisinin ve ilçe belediye başkanlarının, göreve sadece hizmet etmek için gelmediklerini ifade eden Albayrak, "Tekirdağ'ın 11 ilçesi için hizmet yaparak, güzel bir Tekirdağ yaratmanın ve oluşturmanın heyecanı içerisindeyiz, başka bir düşüncemiz yok. Belki biz zahmet çekeceğiz ama gelecek nesiller tertemiz denizde yüzecek, balık yiyecek ve tertemiz çevrede yaşayacaklar. Bizler bunları kendimize proje aldık, bütün ideallerimiz bunlar sonunda güzel bir Tekirdağ oluşturacağız" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından açılış kurdelası kesildi.

Açılışa, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kaymakamı Ahmet Atılkan, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.