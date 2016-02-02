Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde rutin kontrol görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüpheli D.B'nin üzerinde yapılan aramada fişek diye tabir edilen içime hazır 1,2 gram bonzai ele geçirildi.
B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Motosiklet hırsızlığı
Kapaklı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede anahtarını üzerine bıraktığı motosikletini yerinde bulamayan H.K, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çevrede yaptığı çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S.Ç ve B.İ'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen kişiler serbest bırakıldı.