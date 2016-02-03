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Tekirdağ'da minibüsçülerden "ring sistemi" kararına tepki

Tekirdağ'da minibüsçülerden "ring sistemi" kararına tepki
Tekirdağ'da minibüsçülerden "ring sistemi" kararına tepki
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- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüsçüler, UKOME tarafından alınan kent merkezindeki minibüs depolama alanının başka bir yere taşınarak, ring sistemine dönmeleri ve depolamalarını ilk kalkış yerinde yapmaları kararına tepki gösterdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüsçüler, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 2016 Yılı 1. Olağanüstü toplantısında alınan kent merkezindeki minibüs depolama alanının başka bir yere taşınarak, ring sistemine dönmeleri ve depolamalarını ilk kalkış yerinde yapmaları kararına tepki gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binasının yanındaki minibüs depolama alanında toplanan toplanan şoförler, basın açıklaması yaptı.

Minibüsçüler adına açıklama yapan Gökhan Yılmaz, alınan karardan memnun olmadıklarını ve minibüs esnafını mağdur edeceğini iddia etti.

Ana durak olarak kullandıkları minibüs depolama alanından minibüslerin çıkarılmasının yanlış bir karar olduğunu savunan Yılmaz, "Biz bedel karşılığında burada duruyoruz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile hiçbir şekilde görüşemiyoruz. Randevu alamıyoruz. Randevular iptal oluyor. Biz de esnaf olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Minibüslerin vatandaşa hizmet ettiğini ifade eden Yılmaz, "Burada 238 şehir içi çalışan hatlı minibüs var. Biz şehir içi ibaresi olduğu halde şehrin içine girmeyen bir esnafız toplu taşıma olarak. Bizi şu anda bu duraklardan atarak halktan uzaklaştırmak istiyorlar. Bu araçlar halkın boğazını sıkmıyor, halka hizmet veriyor" diye konuştu.

Minibüs depolama alanından minibüslerin çıkartılmak için karar alındığını ancak duraklarını terk etmeyeceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizi buradan çıkartarak burayı otopark yapmak istiyorlar ve bizi mağdur edecek şekilde sahil kısmına atmak istiyorlar. Bu minibüsler halka hitap ettiği için de bunu etik bulmuyoruz. Minibüsçüler olarak sabaha kadar burada peronlarımızı, yani ekmeğimizi terk etmeyeceğiz. Tekirdağ halkından da şunu istiyoruz, lütfen minibüsüne sahip çıksınlar biz onlar için sabah 06.00'dan gece 12.00'ye kadar burada pedal basıyoruz. Burada 238 minibüsçü esnafı yani aileleri ile birlikte yaklaşık bin 500 kişi ekmek yiyor. Bunun şoförü, kiracısı, çaycısı, simitçisi tuvaletçisi buradaki bütün esnafa zararı var. Şu anda özel taşımacılık şirketinden dolayı minibüsçü esnafı zaten mağdur durumda, kazancımızda düşüş var şimdi de belediyenin bu yaptırmış olduğu uygulama da minibüsçü iyice tabana vuracak."

Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan ve minibüs kornaları ile tepki gösteren grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Bir hafta önce, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin 2016 Yılı 1. Olağanüstü toplantısında, alınan kararlar sonucunda, Toplu Taşıma Rehabilitasyon Projesi Sonuç Raporunun Kısa ve Orta Vade Çözüm Önerileri bölümünde Minibüs depolama alanında değişikliğe gidilmiş, buna göre minibüslerin, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait doğu cephesinde bulunan depolama alanının başka bir yere taşınarak, ring sistemine dönmeleri, depolamalarını ilk kalkış yerinde yapmaları oy birliği ile kabul edilmişti.



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