Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Süleymanpaşa'da devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Albayrak, Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi, Ali Yücel Sokak'ta devam eden yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından, mahalledeki bir kahvehaneye uğrayarak burada vatandaşlar ile sohbet ederek şikayetlerini dinleyen Albayrak, devam eden çalışmalardan meydana gelen olumsuzluklara karşı vatandaşlardan sabır istedi. Çalışmalar tamamlandığında herkesin memnun kalacağını belirtti.





- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, semt pazarını ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi semt pazarını ziyaret etti.

Pazarda, esnaf ile bir süre sohbet eden Albayrak, esnafın sorunlarını dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek istek ve sorunlarını dinleyen Albayrak, "2016 Atılım yılı olacak, bu atılımdan Süleymanpaşa ilçemizde gereken hizmeti fazlasıyla alacak" dedi.





- Süleymanpaşa Belediyesi'nden ilan ve afiş denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kamuya ait alanlar ile binaların duvarlarına yapıştırılan reklam, ilan ve afişlerle ilgili denetim başlattı.

Belediye'den yapılan açıklamada, ilgili kanun gereği, Üç Kemaller Parkı, Cumhuriyet Meydanı çevresi, Hükümet Caddesi'nin tamamında, elektrik direkleri, çöp konteynırları gibi yerlere reklam ve tanıtım afişleri asılmasını yasak olduğu bildirildi.











