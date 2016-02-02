Trakya turizmi EMITT'de tanıtıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Bölgesi'nin turizm potansiyeli EMITT 2016 Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 28-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, Trakya'nın turizm potansiyeli fuar katılımcılarına anlatıldı.

Bölgedeki otel ve acenteler TRAKYAKA'nın fuar katılım desteğiyle katıldığı organizasyonda, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin turizm faaliyetlerini ve potansiyelini, hem ikili görüşmelerde hem de katılımcılara anlatarak bilgiler verdi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ajansın bu yıl EMITT'e farklı bir şekilde katıldığını belirtti.

Geçen yıllarda iller standında tüm Trakya'yı temsil ettiklerini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yıl Trakya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ve otellerle 5. salonda yer almaya karar verdik. Turizm işletme belgeli otellerimizi, Trakya'da faaliyet gösteren tüm tur operatörlerini ve acenteleri EMITT Fuarı'na davet ettik. Amacımız sektör temsilcilerinin iş bağlantıları kurmalarına uygun bir zemin oluşturmaktı. Davetimize yanıt veren 22 otel ve tur şirketiyle fuara katıldık. Fuarda firmalarımızın yaptığı ikili iş görüşmelerinden güzel sonuçlar aldık ve fuarın bölgemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladığına inanıyorum."

Şahin, Trakya standına katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini, stantta yer alan firmalar yurt içi ve yurt dışından gelen sektör temsilcileriyle iş bağlantıları kurma fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.