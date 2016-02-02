TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "133 bin 626 kişilik nüfus Çerkezköy için sürpriz bir rakam değil, ilerleme devam ediyor. İnşallah desteklerde de bu büyüme hızı ile ilçelere göre bakılarak hareket edilir" dedi.

Akay, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Çerkezköy'ün ciddi anlamda göç aldığını söyledi.

Çerkezköy nüfusunda bir yılda yüzde 8,5'lik bir artış olduğunu ve bu oranın Türkiye nüfus ortalamasına göre yüksek bir oran olduğunu belirterek, "Tekirdağ ilçelerine bakarsak şu anda nüfusu azalan ilçeler de var. Çerkezköy Trakya'nın içinden de Anadolu'dan da ciddi anlamda göç almaya devam ediyor" diye konuştu.

Akay, Çerkezköy'ün yüzde 8-10 ortalaması ile nüfus anlamında büyümeye devam edeceğini, aynı anlamda ilçeye olan yatırımların da aynı oranda artması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"133 bin 626 kişilik nüfus Çerkezköy için sürpriz bir rakam değil, ilerleme devam ediyor. İnşallah desteklerde de bu büyüme hızı ile ilçelere göre bakılarak hareket edilir. Nüfus artışı ile beraber ilçenin ihtiyaçları da artacaktır. 10 bin nüfus artışı, yatırımlar bazında yeni bir okul daha demek, yeni bir hastane demek ve yeni hizmetler demektir."

