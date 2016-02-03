Apple Google'ı resmen devirdi

Türkçe ‘alfabe’ anlamına gelen yeni şirketin değeri, mali tablolardan sonra yüzde 5 değer kazandı ve 570 milyar dolara ulaştı. Apple’ın piyasa değeri ise bir yılda 200 milyar doların üzerinde eriyerek 539 milyar dolara geriledi. Bu da teknoloji devinin yaklaşık 4 yıl önce petrol şirketi Exxon’dan aldığı liderlik bayrağını devretmesini sağladı.

Dünyanın zirvesi için yaşanan bu durumda Apple tarafından bakıldığında iki farklı tablo görünüyor. Bir yanda 2007 yılında tüketicilere sunulan iPhone’larda hızlı büyümenin yavaşlaması var. Şirketin son çeyrekteki bilançosuna göre 74.7 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı dönemindeki satış adedi ise 74.5 milyon adetti. Yani büyüme oranı yüzde 0.4. Ancak neredeyse sıfıra yakın bir büyüme gerçekleştirildi.

ÇİN ETKİLEDİ

Bunun en önemli sebebi, Apple’ın en çok güvendiği ülkelerden biri olan Çin ekonomisindeki yavaşlama ve iPhone’un hitap ettiği pazar bakımından artık doyuma ulaşması. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise Apple kârlılıkta ABD tarihinin bir rekorunu kırması var. Söz konusu dönemde toplamda 75.9 milyar dolar gelir elden eden şirketin kârı ise 18.4 milyar dolara kadar yükseldi.





Bu rakamda ABD tarihinde üç ayda kâr edilen en yüksek rakam. Apple’ın yatırımcılara sunduğu bu bilançolar, son bir yılda piyasa değerini kaybetmesini sağladı. 2015 yılı başında 750 milyar dolara ulaşmıştı. Ancak bu değer, şu anda 210 milyar dolardan fazla erişim durumda.

YENİLİKÇİ YAPILANMA

Alphabet’in ana gücü Google’dan geliyor. Ancak bu şirket çatısı altında otomotiv, sağlık ve eğlence gibi farklı sektörlerde ürünler geliştiren irili ufaklı birçok yenilikçi ürünler geliştiren şirketler bulunuyor. Bu yüzden de Alphabet içinde yer alan birçok şirketin geleceğe olan bakışı yatırımcıları çekmeyi başarıyor.

Örneğin, bunların başında sürücüsüz otomobil, mobil işletim sistemi Android, akıllı ev sistemleri geliştiren Nest ve daha niceleri… Bu yüzden de tüm bu şirketlerin tek çatı altında toplanması hem Alphabet’in gelirlerini yükseltti, hem de şirketin dünyanın zirvesine çıkmasını sağladı. Alphabet’in açıkladı bilançoya göre birleşmeden sonra şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı ve 21.3 milyar dolara ulaştı. Şirketin net kârı ise 4.9 milyar dolar olarak açıklandı.



