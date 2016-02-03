Yerel Haberler

Bu oyun hastalık yapıyor!

Bu oyun hastalık yapıyor!
Bu oyun hastalık yapıyor!
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Jonathan Blow'un uzun süredir beklenen oyunu The Witness, bugünlerde ciddi bir hatadan muzdarip.

Hareket hastalığı (Motion Sickness) olarak adlandırılan ve günlük hayatta "deniz tutması" veya "araç tutması" gibi şekillerde karşımıza çıkan rahatsızlık, bu defa bir oyun ile birlikte anılıyor. Geçtiğimiz ay PC ve PS4 platformları için satışa sunulan The Witness, 3 boyutlu bir platform/macera oyunu ve yılın ilk büyük hitlerinden biri aslında.

Oyunun karşı karşıya kaldığı problem ise basit bir grafik hatasından ibaret, ancak bunun sonuçları hayli tatsız. Kısaca bahsetmek gerekirse, oyunun satışa sunulduğı ilk saatlerden başlayarak çoğu oyuncunun baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler yaşadığı ortaya çıktı ve bu kişilerin arasında oyun basınından, tanınmış editörler de var.

Gözüken o ki yapımcı firma Thekla, oyunun görüş alanı (FOV) konusunda ufak bir hata yapmış ve 16:9 ekranlar için 84 derece gibi, pek ideal olmayan bir hFOV (yatay görüş alanı) değeri belirlemiş. Sorunun kısa süre içinde çözülmesi beklense de oyun tarihinin en komik program hatalarından biri olarak hatırlanması kuvvetle muhtemel.


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