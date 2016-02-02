Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge bakın ne zaman geliyor?

Samsung, üç hafta sonraki tanıtım etkinliği için hazırladığı davetiyeleri basına dağıtmaya başladı. Davetiyede hangi ürünün tanıtılacağı söylenmese de, tahmin yürütmek zor değil.







İspanya'da düzenlenen MWC 2016'nın hemen öncesindeki Samsung Unpacked etkinliğinin öne çıkan yeniliği, Galaxy S7 olacak. 21 Şubat'ta yapılacak olan etkinlikte Samsung Galaxy S7 Edge ve hatta phablet boyutlarındaki Samsung Galaxy S7 Edge+ ile tanışma olasılığımız var.



Galaxy S7'nin görünümünde önemli bir değişiklik beklenmiyor ancak cihazın teknik özelliklerinde geliştirmeler elbette var. microSD kart slotu, IP67 su geçirmezlik, 4GB RAM ve Exynos 8 Octa 8890 / Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, cihazın beklenen teknik özellikleri arasında.



