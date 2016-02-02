Yerel Haberler

Google bu kez hedefi 'fiber'

Google bu kez hedefi 'fiber'
Google bu kez hedefi 'fiber'
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Fiber internet işine iyiden iyiye alışan Google, şimdi de "fiber telefon" için kolları sıvadı.

Teknoloji devi Google'ın yakında kullanıma sunulması beklenen yeni hizmeti Google Fiber Phone için az sayıda kullanıcıya davetiye gönderdiği söyleniyor. Hizmet, ev telefonuna benzer bir servis sunacak.

Washington Post'ta yer alan habere göre Google Fiber internetle arasında yakın bir ilişki olacağı anlaşılan hizmetin Google'ın şu an görece daha iyi tanınan Google Voice hizmetinin yerine geçeceği tahmin ediliyor.

Google Voice'la birçok benzerliğe sahip olacağı söylenen bu yeni hizmet, sesli mail,cihaz birleşimi ve çağrı transkripsiyonu gibi özellikler de sunacak. Otomatik bir çağrı görüntüleme olanağı da sunacak olan hizmette, böylece günün belirli saatlerinde belirli aramaları filtrelemek mümkün olacak.

Google Fiber Phone için en az bir ay kadar önce gönderilen davetiyelerin yalnızca Google Fiber Trusted Tester programı kapsamında; Google'ın yeni Google Fiber özelliklerini zaten test eden kişilere gittiği söyleniyor.


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