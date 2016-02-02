Google hesabınıza erişen oldu mu?

Google hesabınızın güvenliğine dikkat etmezseniz, bu size pahalıya patlayabilir. Eposta hesabınızın ele geçmesi, yalnızca kişisel bilgilerinizin değil, internetteki diğer hesaplarınızın da elinizden kayıp gitmesi anlamına gelebilir. Bu yüzden Google'ın Hesabım sayfasını ziyaret edip güvenlikle ilgili aylık hatırlatmalar almayı tercih edebilirsiniz.

Gmail'i açın ve sağ üstteki profil fotoğrafınıza tıklayın. Açılan kutucukta "Hesabım" düğmesine tıklayın. "Hesabım" sayfası açılacak.





Bu sayfada "Kişisel bilgiler ve gizlilik" üzerine tıklayın. Sayfayı aşağı kaydırarak "Google Hesap Özeti" başlığını bulun ve "Gösterge tablosu'nu görüntüle" (Google Dashboard) üzerine tıklayın. Bu sayfada Google ürünlerindeki en son hesap etkinliklerini görebileceksiniz. Hesabınızda bir başkasının dolaşmadığından emin olmak için her ay bu sayfaya göz atmanızda fayda var.

Aylık hatırlatma epostaları almak için sayfanın üst tarafındaki "Hesap hareketlerimi kontrol etmem için bana aylık hatırlatıcılar gönder" kutucuğunu işaretleyin. Böylece her ay hesap özetinizi görmenizi söyleyen bir hatırlatma epostası alacaksınız.