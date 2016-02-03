Yerel Haberler

Need for Speed artık bedava!

Need for Speed artık bedava!
Need for Speed artık bedava!
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Dünya devi EA aldığı kararla popüler araba yarışı serisi Need for Speed'in Most Wanted sürümünü bugünden itibaren ücretsiz olarak yayınladı. Origin hesabı olan herkes bedava indirebilecek!

Oyunlar ilk çıktıkları zamanlarda oldukça yüksek fiyat etiketiyle oyunseverlere sunuluyor ve çoğu zaman kullanıcılar indirim yakalamak için Steam ve türevi sitelere sık sık göz atmak durumunda kalıyor.

Bu anlamda EA'nin Origin hesabı olanlar artık Need for Speed: Most Wanted oyununu ücretsiz olarak bilgisayarına indirebiliyor.



On the House hizmeti kapsamında kısa bir süreliğine ücretsiz olan oyunu zamanında indirmediğiniz durumda ise tekrar fiyat etiketiyle karşılaşmanız kaçınılmaz.

Oyunu ücretsiz indirmenin tek yolu Origin uygulamasını internetten indirmek ve oyunu yüklemek.


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