Telefon ekranlarında 4.5G yazacak!

İletişim operatörleri baz istasyonlarından fiber altyapıya kadar en hızlı mobil internet 4.5G için çalışmalarını devam ettiriyor. Şu anda kullanıcılara sunulan akıllı telefon ve tablet gibi akıllı cihazlardaki interneti en az 10 kat kadar hızlandıracak bu yeni teknoloji dünyada ilk kez Türkiye’de kullanılacak.

Bu durum da beraberinde “Ekranda ne yazacak” tartışmalarını getirmişti. Ancak mobil iletişim operatörleri ve cihaz markaları sorunu çözdü. Şirketlere yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre 1 Nisan’dan sonraki dönemde dünyada ilk kez Türkiye’deki akıllı telefonların ve tabletlerin ekranında ‘4.5G’ yazısı yazacak.





YENİ TELEFONLAR HAZIR

Buna göre önümüzdeki dönemlerde satışa çıkacak yeni model telefon ve tabletlerin yazılımında ufak bir güncelleme yapılmaya başlandı.

1 Nisan’dan sonraki dönemde, bu cihazlara 4.5G ile uyumlu SIM kartla kullanan tüketicilerin ekranında direkt olarak 4.5G yazacak. Bundan sonraki dönemde yeni model bir cihaz almayan, ancak 4.5G uyumlu bir modele sahip olan cihaz sahiplerine ise ufak bir güncelleme paketi sunulacak. Söz konusu güncellemeyi yapan kullanıcıların cihazları da 4.5G’ye uyumlu hale gelecek ve ekranında bu işaret yer alacak. Şirketlerden aldığımız bilgilere göre Apple ve Samsung ile ekran 4.5G yazması için anlaşılmış durumda.

Diğer şirketlerin de kısa bir zamanda yeni teknolojiye uyum sağlaması bekleniyor. Yerli akıllı telefon markaları ise 4.5G yazması için tüm hazırlıklarını tamamlamak üzere. Güncelleme yapılamayan cihazlarda ise 4G veya LTE yazamaya devam edecek.

‘SORUMLULUK ONLARDA’

“Ekranda en yazacak” tartışması geçtiğimiz aralık ayında gündeme taşınmıştı. Bu konuda düzenleme hakkına sahip olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil iletişim operatörlerine ‘sorumluluk sizde’ demişti. Mobil iletişim operatörleri ise sorumlunun cihaz üreticileri olduğu ve sadece kendi markalarına ait modellerden 4.5G yazısının kullanılabileceğini söylemişti.

Bunun üzerine harekete geçen akıllı telefon üreticileri, teknik ekiplerle görüşmelerini tamamlayarak ekranda ‘4.5G’ yazısı için onay almayı başardı. Yabancı markaların bu konuda belirlediği bazı standartlar bulunuyor ve mobil iletişim operatörlerine bu seçenekler sunuluyor. Buna göre Apple iPhone modellerinde ‘4G’ veya ‘LTE’, Samsung ve diğer Android modellerinde ise ‘LTE’ veya ‘4G+’ seçenekleri sunuluyor. Bu yüzden de akıllı telefon ve tablet üreticileri ekranlarında 4.5G yazısını ilk kez Türkiye’de kullanacak.

SIM KARTLARI DEĞİŞTİRİN

4.5G hızında internet kullanabilmek için bu teknolojiye uyumlu olan akıllı telefonun yanı sıra SIM kartın da değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için harekete geçen mobil iletişim operatörleri, abonelerine ücretsiz SIM kart değişimi seçeneğinin yanı sıra ücretsiz internet paketleri de sunuyor. 1 GB ile 4 GB arasında değişen bu paketlerle 4.5G’li döneme hazır olabilirsiniz.