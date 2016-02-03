Windows 95 geri döndü

Microsoft'un yıllar yıllar önce piyasaya sürdüğü ve arayüz olarak o günün şartlarında devrim yaratan işletim sistemi Windows 95 efsanesi web tarayıcı ile çalışır hale geldi.







JavaScript ile beraber emscripten kullanan Faulds, yaptığı emülatör ile Windows 95'i birebir tarayıcı içine koydu. Tarayıcıdan ilgili bağlantıya tıkladıktan sonra Windows 95 başlıyor, müzikleri, efektleri ve her şeyiyle tıpkı bilgisayarınızda Windows 95 kullanıyormuş gibi emülatörü kullanıyorsunuz.

İster Internet Explorer'da ister Chrome altında uygulamayı çalıştırmanız mümkün.





Windows 95'e 'geri dönmek' için buraya tıklayın. Tıklamanızla birlikte bir süre bekleyin; indirme işlemi bittikten sonra ister tam ekran, ister pencere içinde Windows 95'i kullanabilirsiniz. Pencereyi kapatmanızla birlikte ise Windows 95'te kapanmış olacak.