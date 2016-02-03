"Kont Drakula"nın hapsedildiği kale yapımcıların gözdesi oldu

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Roman ve filmlere konu olan "Kont Drakula" karakterinin esin kaynağı Eflak Voyvodası III. Vlad'ın esir tutulduğu rivayet edilen Tokat Kalesi, film yapımcılarının yeni gözdesi oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat Kalesi'nin Bizans döneminde yapıldığını, en önemli özelliği şehir merkezinde bulunması olan kalenin 300 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2009 yılında kalede çalışma başlattığını, müze müdürlüğünce de temizlik çalışması, sondaj kazıları yürütüldüğünü ve tarihi yapının ışıklandırıldığını anlatan Akyüz, Timur da dahil kimsenin alamadığı kalenin hiçbir zaman istilaya uğramadığına dikkati çekti. Akyüz, şöyle devam etti:

"Film yapımcıları tarihi kaleye ilgi göstermeye başladı. Bugüne kadar Tokat Kalesi'nde film çekimi yapmak isteyen yurt içi ve yurt dışındaki yapımcılardan birkaç teklif aldık. Tanıtım için burada önemli bir film çekilmesinin avantajımız olacağını düşünüyorum. Kalemizin önümüzdeki süreçte film yapımcılarının gözdesi olacağını düşünüyorum. Film yapımcılarının ilgi göstermelerinin en önemli nedeni de 'Kont Drakula' karakterinin esin kaynağı Eflak Voyvodası III. Vlad'ın burada esir tutulduğunun rivayet edilmesi. Özellikle yurt dışından Kont Drakula'nın esir tutulduğu yeri görmek için buraya oldukça ilgi gösterileceğini tahmin ediyorum."

Kalede film çekilmesinin bu aşamada mümkün olmadığına işaret eden Akyüz, bunun için Ceylan yolu ile ilgili çalışmaların tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Akyüz, "Ceylan yolu dediğimiz yerin 80 metresini kazdık. Kesme taşlardan yapılmış müthiş bir oyuk. Bu yolun ne kadar gidebildiğini hesaplayamıyoruz. Evliya Çelebi 360 basamaktan söz ediyor. Biz şu anda yarısına kadar olan bölümünü bitirdik. Turistleri bu nostaljik yerden çıkarmak istiyoruz. Sur olan bir yere çıkarsa bu yola raylı sistem yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalenin restorasyonu tamamlandığında Tokat'ın çok önemli bir turizm değerine ev sahipliği yapacağını vurgulayan Akyüz, "Restorasyonun tamamlanmasının ardından bazı düzenlemeler yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı kalenin restorasyonunu 2016 bütçesine de aldı. Restorasyonlar uzun süreli oluyor. Bu nedenle ne zaman biteceğini kesin tahmin edemeyiz" dedi.

- Tokat Kalesi

Kaynaklara göre, milattan sonra 5-6. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Tokat Kalesi'nin en eski yerleşimcileri, Komana Pontika'dan göçen Hristiyanlar oldu. İnşasının ardından uzun yıllar Doğu Roma İmparatorluğu'nun elinde kalan, 1074 yılında Danişmend Gazi tarafından ele geçirilen kale, Büyük Selçuklu Devleti'nin ardından Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçti.

Surları, kesme taş ve moloz kullanılıp kademeli şekilde kaya kütlelerine oturtularak yapılan kalenin kuzey ve güney yönündeki duvarları, depremlerin de etkisiyle büyük ölçüde yıkılmış durumda. Bu yönde sadece bir burç ve ana kaya üzerindeki surlar görülebiliyor.

