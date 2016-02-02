Şırnak'ta yakılan kütüphane için kitap kampanyası başlattılar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları, Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından yakılan kütüphane için "Evlerde durmasın, birileri okusun" sloganıyla kitap kampanyası başlattı.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin 25 Aralık 2015 tarihinde PKK tarafından yakıldığını hatırlatarak, "İçerisinde binlerce ilim kaynağı yok olmuştur. İlde tek olan bu kütüphane, orada çocukların, öğrencilerin faydalandığı bu kütüphane yok olmuştur. Biz de Şırnak'ta yakılan kütüphane için kitap kampanyası başlatıyoruz" dedi.

Kampanyaya karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Altun, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü yayınlar ile gençlik klasikleri, çocuk klasikleri, roman, ansiklopedi, boyama defteri, boyama seti, kırtasiye malzemeleri, harita, atlas, sözlük gibi insanların evde kullanmadıkları, atıl bıraktıkları araç gereçleri, yani bir kütüphane içerisinde ne olması gerekiyorsa tamamını 'Evlerde durmasın, birileri okusun' sloganıyla kampanya başlattık. Şırnak'ta yakılan kütüphanemizi tekrar kurmak istiyoruz. Toplanan kitap sayısı 4 bin civarında. Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları kitapları AK Parti İlçe Başkanlığı'na getirerek kampanyaya destek vermelerini istiyoruz."