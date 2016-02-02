Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret

TOKAT (AA) - Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında ağır siklet +78 kiloda şampiyon olan Emre Kutalmış Ateşli, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Eroğlu, Ateşli'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde katıldığı Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında +78 kiloda şampiyon olduğunu söyledi.

Ateşli'nin Plevnespor'un sporcusu olduğunu belirten Eroğlu, "Spor ve sporcunun yanındayım. Sporcumuzu başarısından dolayı kutluyorum" dedi.

Ateşli'nin antrenörü Turan Güldür de kendilerini kabul ettiği için Başkan Eroğlu'na teşekkür etti. Eroğlu, Ateşli'yi altın ile ödüllendirdi.