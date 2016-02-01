Tokat Belediye Plevnespor'da mağlubiyet üzüntüsü

TOKAT (AA) - Voleybol Erkekler 1. Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor'un kulüp başkanı Eyüp Eroğlu, Galatasaray HDI Sigorta maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştıklarını hatırlattı. Ligde ikinci yarının 3. hafta maçlarını oynadıklarını belirten Eyüp Eroğlu,"Galatasaray maçında iyi oynamadık. Maçı da 3-0 kaybettik. Galatasaray maçını kaybettiğimiz için üzgünüz. İnşallah en kısa sürede toparlanıp, üst sıralara doğru tırmanışa geçeriz. Bu yenilgi ile 10. sıraya geriledik" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Galatasaray maçı artık geride kaldı. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanıp, kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçta taraftarlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.