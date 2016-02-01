Tokatspor 4 futbolcu transfer etti

TOKAT (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Genel menajer Aytunç Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün transferin son günü olduğunu hatırlattı.
Bozkurt, "Karşıyaka'dan forvet Taha Balcı, Alanyaspor'dan stoper Ahmet Şahbaz, Eskişehirspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ve Kayseri Erciyesspor'dan kaleci Mustafa Öztürk ile bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni transferlerimiz takımımıza ve Tokat'a hayırlı olsun" dedi.