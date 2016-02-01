1461 Trabzon taraftar desteği bekliyor

TRABZON (AA) - PTT 1. Lig'de hafta sonu sahasında Altınordu ile karşılaşacak 1461 Trabzon'da, kulüp başkanı Bekir Aktürk, tüm taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, Altınordu maçının kendileri için her açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Hem ligde üst sıralara tırmanmak hem de kendi seyircileri önünde güzel bir galibiyet alarak onlara anlamlı bir hediye vermek istediklerini kaydeden Aktürk, "Tüm taraftarımızı ve Trabzon halkını maça bekliyoruz. Takımımızın yanında olup gereken desteği vermelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan, 6 Şubat Cumartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılacak maçın biletlerinin yarın satışa çıkacağı, müsabakayı izlemek isteyen Passolig kart sahibi taraftarların biletix gişelerinden bilet yüklemesi yapabileceği, indirime gidilen bilet fiyatlarının kapalı 5, VIP 10 lira olarak belirlendiği bildirildi.

