Akçaabat Tütünspor'da galibiyet sevinci

TRABZON (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig'de, Zağnosspor'u 29-27 yenen Akçaabat Tütünspor'un antrenörü Sami Seyis, ligin ikinci yarısının kendileri için farklı geçeceğini umut ettiğini söyledi.

Seyis, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmaya çıkarken galibiyeti hedeflediklerini ve düşüncelerini zor da olsa eyleme geçirmeyi başardıklarını belirterek, "Ligin ilk maçında mağlup olduğumuz rakibimizin gücünün bilincindeydik. Hem kaybettiğimiz birçok maçın telafisi hem de bulunduğumuz yerden uzaklaşmamız için kazanmamız gerekiyordu. Zorlu rakibimiz önünde istediğimizi alabilmemiz için tüm gücümüzle oyuna sarılmalıydık ve öyle de yaptık. Yılmadan oynayarak kazanmayı başardık" diye konuştu.

Kendileri için çok önemli galibiyet elde ettiklerini dile getiren Seyis, "Ligin ikinci yarısının bizim için farklı geçeceğini umut ediyorum. Lige alışmış, toparlanmış ekip olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bizim için önemli olan kendimize güvenimizin yerine gelmesi. Bundan dolayı da inançlı ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.