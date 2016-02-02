Salon: Hayri Gür
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Robert Vyklicky (Çek Cumhuriyeti), Mario Majkic (Slovenya)
Trabzonspor Medical Park: Thompson 2, Hardy, Velickovic 2, Kitchen 4, Stipanovic 10, Berkay Candan 6, Hakan Demirel 2, Alper Saruhan, İbrahim Yıldırıl 5, Erdi Gülaslan 2, Kulig 10
Pınar Karşıyaka: Iverson 14, Can Altıntığ 3, Gabriel 5, Carter 6, Kenan Sipahi 4, Wright 11, Muhammed Baygül 3, Egemen Güven 6, İnanç Koç 2, Jones 13, Kerem Gönlüm 7, Soner Şentürk 2
1. Periyot: 16-17
Devre: 21-36
3. Periyot: 30-55
TRABZON (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 32 turu K Grubu 5. hafta maçında iki Türk ekibi karşı karşıya gelirken, Pınar Karşıyaka, deplasmanda Trabzonspor Medical Park'ı 76-43 yendi.
Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 2. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor Medical Park ise 3. kez yenildi.