Çömlekçi 2. Kentsel Yenileme Projesi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ'nin ortaklaşa yürüttüğü Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırmalara başlanacak ikinci etap için hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkililerince düzenlenecek bilgilendirme toplantısının, 5 Şubat Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "Çömlekçi'de birinci etap olarak 22,5 dönümlük alanda dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından imzalanan protokol ile 23 dönümlük alanda daha kentsel dönüşüm yapılması karara bağlanmıştı" ifadesine yer verildi.