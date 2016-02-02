Doğu Karadeniz'de ihracat düştü

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de, bu yılın ocak ayındaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 oranında düştüğü bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize ve Artvin illerinden Ocak 2016'da 108 milyon 177 bin 510 dolarlık ihracat gerçekleştiğini, yörede geçen yıl ocak ayında ise 125 milyon 456 bin 369 dolar ihracat yapıldığını belirterek, bu yıl ocak ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 oranında düştüğünü belirtti.

Ocak ayı ihracatının ürün sıralamasında, 87 milyon 545 bin 703 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamullerinin birinci, 7 milyon 867 bin 27 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci sırayı aldığını ifade eden Gürdoğan, üçüncü sırada ise 3 milyon 468 bin 340 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünlerinin yer aldığını anlattı.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den Ocak 2016'da 87 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, yöreden en fazla ihracatın sırasıyla İtalya, Fransa, Almanya, Kanada ve Gürcistan'a yapıldığını belirterek, "Rusya Federasyonu'nun ülkemize yönelik olumsuz uygulamalarının yanı sıra Türk iş adamlarına karşı tasvip edilemez tutumları ve Rusya'nın ekonomisindeki kötü gidişattan dolayı birçok firmamızın bu ülkeye yönelik ticari ilişkilerini durdurma kararı almasının sonucu olarak bölgemizden Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 86 oranda düşüş yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Geçen yılın son çeyreğinde ve bu yılın başlarında küresel piyasalarda yaşanan olumsuzluklar ve emtia fiyatlarının dip yapmasına bağlı küresel boyutta yaşanan talep daralmasının da Türk ihracatını olumsuz etkilediğini belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği pazarında görülen hızlı düzelme ve büyüme oranları, AB'ye yönelik ihracatımızda da artışlara yol açmakta olup, ümidimiz bu olumlu havanın 2016 yılı boyunca da sürecek olmasıdır. Bunun yanında, Rusya pazarını riskli gören ihracatçılarımız hızlı bir şekilde alternatif pazarlara yönelmiş olup, Rusya pazarında yaşanan ihracat kayıplarının alternatif pazarlarla kısa sürede telafi edileceğine inanmaktayız."