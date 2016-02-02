Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Sekan Oğulcan
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Cavanda, Salih Dursun, Musa Nizam, Güray Vural (Dk. 52 Sefa Yılmaz), Okay Yokuşlu, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Özer Hurmacı, Erkan Zengin (Dk. 46 Muhammet Demir), Cardozo (Dk. 66 Marin)
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Ahmet Cebe, Douglao, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 66 Mezenga), Merter Yüce, Custodio, N'Guemo (Dk. 82 Soner Aydoğdu), Julio Sami (Dk. 79 Aykut Çeviker), Muğdat Çelik
Gol: Dk. 21 Douglao (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Cardozo ve Özer Hurmacı, Dk. 79 Onur Recep Kıvrak, Dk. 90 Sefa Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 23 Onur Ayık, Dk. 35 Muğdat Çelik, Dk. 43 Julio Sami (Akhisar Belediyespor)
TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Akhisar Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
20. dakikada Akhisar Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta, Onur Ayık'ın vuruşu sonrası kaleci Onur Recep Kıvrak topu kornere gönderdi.
21. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Julio Sami'nin soldan kullandığı kornerde, Douglao'nun kale önünde yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
45. dakikada Ahmet Cebe'nin uzun pasında topla buluşan Onur Ayık'ın ceza sahasına girerken vuruşunda, top yandan auta çıktı.
57. dakikada Cardozo'nun pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
58. dakikada N'Guemo'nun ara pasıyla ceza alanına giren Muğdat'ın ayağına yatarak topu kontrol eden Onur Recep Kıvrak, tehlikeyi önledi.
63. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta, ceza sahası sol çaprazından Aytaç Kara'nın sert vuruşunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın sonraki dakikalarında başka gol olmayınca, Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükselmeyi başardı.