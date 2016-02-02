Yerel Haberler

Maçın ardından

Maçın ardından
Maçın ardından
A+ A-
- Trabzonspor Teknik Direktörü Mandıralı: "En kısa yoldan Avrupa'ya gitme şansımız olan kupadan elendik" - Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Arslan: "Bu sahada Trabzonspor'u yenebilmek, kupada üst tura geçebilmek bizim açımızdan çok önemli"


TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar Belediyespor'a 1-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da teknik direktör Hami Mandıralı, takım olarak beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hami Mandıralı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını, hiç kimsenin hoşuna gitmeyen bir ilk yarı oynadıklarını, ikinci yarıda ise aradıkları golü bulamadıklarını belirterek, "Golü bulamayınca, en kısa yoldan Avrupa'ya gitme şansımız olan kupadan elendik" dedi.

Trabzonspor'da hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydeden Mandıralı, şöyle konuştu:

"Biz yukarılara doğru çıkmak istiyorsak, oyuncularımız sahada fedakarlık yapmak zorunda. Çünkü bizler teknik ekip olarak onları hazırlıyoruz. En iyi gördüğümüzü sahaya koyup, oynatmaya çalışıyoruz. Onlardan verim istiyoruz ama bugün olmadı. Ligde dördüncülüğe kadar çıkma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Kadromuzun bunu başarabileceğini düşünüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmaları lazım."


- "Trabzonspor, sahada takım olamıyor"


Trabzonspor'un zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Mandıralı, "Trabzonspor'da oyuncuların derdinin para olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor, sahada takım olamıyor. Bunun sıkıntıları daha önce de yaşandı" ifadelerini kullandı.

Takımdan gidenlerle ilgili yorum yaptıklarında, işin boyutunun farklılaştığını aktaran bordo-mavili teknik adam, "Trabzonspor, belli ki bir kaos ve bunalımdan çıkmış. Bizler geldikten sonra dokunuşlarla, temaslarla ve bireysel ilişkilerimizi güçlendirerek takımımızı hareketlendirmeye çalışıyoruz ama demek ki çok başarılı olamadık. Tabii ki bu, teslimiyetçi olacağımız anlamına gelmez. Trabzonspor'da bireysel olarak oyuncuların hepsi yetenekli ama takım olma olgusu adına sıkıntılar var. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil" şeklinde konuştu.

Mandıralı, Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk'ün maçın son anlarında taraftarlarla girdiği diyaloğun kendisine sorulması üzerine, "Bir kaleci sadece görevini yapmalı. Rakip takım taraftarıyla uğraşmamalı ve kışkırtmamalı. Zaten takım kötü oynuyor, taraftar rahatsız, bir de onları tahrik etmenin anlamı yok" yanıtını verdi.


- Güray'ın kolu çıktı


Güray Vural'ın, Trabzonspor forması altında ilk maçını eski takımına karşı oynadığını ve talihsiz bir sakatlık yaşadığını ifade eden Hami Mandıralı, "Kolunda çıkma var, belki 3-4 hafta olmayacak. Ona mı ayrı üzüleceksin kötü futbola mı... Ama bunu toparlayacak olan oyunculardır. Biz onları bir araya getirmeye çalışacağız" şeklinde görüşlerini aktardı.


- Akhisar Belediyespor cephesi


Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maçın genelinde pozisyona giren tarafın kendileri olduğunu, Trabzonspor'a karşı iyi bir savunma ortaya koyduklarını vurguladı.

Kupada çeyrek finale çıktıları için futbolcularını kutlayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu sahada Trabzonspor'u yenebilmek, kupada üst tura geçebilmek bizim açımızdan çok önemli. Önemli maç kazandık. Son 15 dakikada çok yüklendiler. Maç tek kaleye döndü. Ama savunmayı da kazanmayı da başardık. Bunun için mutluyum. Hafta sonu lig maçı var. Bu maç burada bitmiştir. Hafta sonu oynanacak maç bizim için çok daha zorlu geçecektir. Trabzonspor lig maçını kazanmak için daha fazla efor sarf edecektir. Biz de kazanmak için daha temkinli olmalıyız."

Cihat Arslan, kupada her maçı ayrı değerlendirdiklerine işaret ederek, "Kupa için simgesel bir hedef koymadık. Maç maç değerlendiriyoruz. Seri başı değiliz. Zorlu rakip gelecek mutlakta. Oynayıp, rakibimizi elemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


- "Fatih'i suçlu buluyorum"


Kaleci Fatih Öztürk'ün taraftarla girdiği diyaloğu da değerlendiren Arslan, "Fatih'in maçın son anlarında taraftarla diyaloğu gereksizdi. Bu, takıma da zarar verir. Futbol burada bitmiyor. Futbol devam ettiği sürece buraya gelip top oynayacaksın. Fatih'i suçlu buluyorum ve eleştiriyorum. Trabzonspor seyircisi küfretse bile saha içindekiler olarak cevap vermemiz gerekiyor. Ben özür dilerim" dedi.


    Yerel
    Haberler     Adana
    Haberleri     Adıyaman
    Haberleri     Afyon
    Haberleri     Ağrı
    Haberleri     Amasya
    Haberleri     Ankara
    Haberleri     Antalya
    Haberleri     Artvin
    Haberleri     Aydin
    Haberleri     Balıkesir
    Haberleri     Bilecik
    Haberleri     Bingöl
    Haberleri     Bitlis
    Haberleri     Bolu
    Haberleri     Burdur
    Haberleri     Bursa
    Haberleri     Çanakkale
    Haberleri     Çankırı
    Haberleri     Çorum
    Haberleri     Denizli
    Haberleri     Diyarbakır
    Haberleri     Edirne
    Haberleri     Elazığ
    Haberleri     Erzincan
    Haberleri     Erzurum
    Haberleri     Eskisehir
    Haberleri     Gaziantep
    Haberleri     Giresun
    Haberleri     Gümüşhane
    Haberleri     Hakkari
    Haberleri     Hatay
    Haberleri     Isparta
    Haberleri     Mersin
    Haberleri     İstanbul
    Haberleri     İzmir
    Haberleri     Kars
    Haberleri     Kastamonu
    Haberleri     Kayseri
    Haberleri     Kırklareli
    Haberleri     Kırşehir
    Haberleri     Kocaeli
    Haberleri     Konya
    Haberleri     Kütahya
    Haberleri     Malatya
    Haberleri     Manisa
    Haberleri     Kahramanmaraş
    Haberleri     Mardin
    Haberleri     Muğla
    Haberleri     Muş
    Haberleri     Nevşehir
    Haberleri     Niğde
    Haberleri     Ordu
    Haberleri     Rize
    Haberleri     Sakarya
    Haberleri     Samsun
    Haberleri     Siirt
    Haberleri     Sinop
    Haberleri     Sivas
    Haberleri     Tekirdağ
    Haberleri     Tokat
    Haberleri     Trabzon
    Haberleri     Tunceli
    Haberleri     Şanlıurfa
    Haberleri     Uşak
    Haberleri     Van
    Haberleri     Yozgat
    Haberleri     Zonguldak
    Haberleri     Aksaray
    Haberleri     Bayburt
    Haberleri     Karaman
    Haberleri     Kırıkkale
    Haberleri     Batman
    Haberleri     Şırnak
    Haberleri     Bartin
    Haberleri     Ardahan
    Haberleri     Iğdır
    Haberleri     Yalova
    Haberleri     Karabük
    Haberleri     Kilis
    Haberleri     Osmaniye
    Haberleri     Düzce
    Haberleri
    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?