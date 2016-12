Mbia'nın Hebei China Fortune takımına transferi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Stephane Mbia'nın Çin takımlarından Hebei China Fortune'ye transferinden dolayı 6 milyon avro bonservis bedeli alacak.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Stephane Mbia Etoundi'nin transferine ilişkin olarak, şirketimiz ile Hebei China Fortune Football Club Co. LTD şirketi arasında yürütülen müzakereler olumlu neticelenmiştir. Buna göre, oyuncumuz Stephane Mbia, 6 milyon avro transfer bedeli karşılığında, Hebei China Fortune Football Club Co. LTD kulübüne transfer olmuştur" denildi.