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Muharrem Usta, sosyal medya aracılığıyla destek istedi

Muharrem Usta, sosyal medya aracılığıyla destek istedi
Muharrem Usta, sosyal medya aracılığıyla destek istedi
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- Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: "Her kötü gidişte yeni bir oyuncu grubu alınması, başarısızlığı ve ekonomik sorunları katlayarak derinleştirdi. Aynı hatayı yapmamalıyız" - "Kalanlar geleceğimizi şekillendirirken, gidecekler bize ekonomik kaynak oluşturmalıdır" - "Uzun zaman sonra ilk kez düzenli ödemeye geçilebildi"


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, futbol takımına destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımlarda bulunan Muharrem Usta, "Her kötü gidişte yeni bir oyuncu grubu alınması, başarısızlığı ve ekonomik sorunları katlayarak derinleştirdi. Aynı hatayı yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Takımdaki oyuncuların bonservislerinin yaklaşık 40 milyon avro, menajer maliyetlerinin yaklaşık 11 milyon avro, kontratların ise yaklaşık 50 milyon avro olduğuna dikkati çeken Usta, şu görüşlerini paylaştı:

"Bonservislere, oyunculara ve menajerlere büyük bir borç varken, oyuncularımızı değersizleştirmek, kulübü yeni bir çıkmaza sokar. Her açıdan dip yapmışken gerçeklerle yüzleşmeliyiz. En acil ve en önemli iş, ekonomik dengeyi yakalamaktır. Bu da zaman alacaktır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kadromuzdaki oyunculara sahip çıkarak onları futbol piyasasında en iyi konuma getirmek tek çıkar yoldur. Büyük maliyetlerle kadroda bulunan oyuncuların yıl sonu piyasa değeri, bir sonraki yılın kadrosunu şekillendirmede ana kaynak olmalıdır."

Takımda bazı oyuncular için kadro dışı kararı alarak, yerlerine gençleri oynatmanın da bir seçenek olduğunu, ancak bunun ekonomik karşılığının ise 10 milyonlarca avroluk yeni zararlar getireceğine dikkati çeken bordo-mavili kulübün başkanı, görüşleri şöyle aktardı:

"Elbette kadroda kalacak ve gidecekler olacaktır. Kalanlar geleceğimizi şekillendirirken, gidecekler bize ekonomik kaynak oluşturmalıdır. Kenara itilen her oyuncunun kulübe maliyeti milyonlarca lira olmaktadır. Oyuncularımızı sabırla oynatmalı ve kazanmalıyız. Doğru adımları sabırla atanlar, sistem oturana kadar zorluklarla yüzleşirler. Başarmak için başka yol yoktur."

Başkan Usta, şimdi yeni bir beyaz sayfa açma zamanı olduğunu vurgularken, "Onlara sahip çıkarsak, buna mutlaka karşılık vereceklerdir. Her kayıp bizim kaybımızdır. Uzun zaman sonra ilk kez düzenli ödemeye geçilebildi. Ara ara sorunlar olsa da feda ve veda yolculuğu için oyuncularımıza teşekkür ederiz. Onlar bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız, geleceğimiz. Bu kez onlara daha önce yapılanları tekrar etmeyelim. Onlar da gereğini yapacaktır" şeklinde görüşlerini belirtti.


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